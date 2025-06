Cette nouvelle montre de sport parvient à associer légèreté, élégance et robustesse

Polar a présenté ce mercredi sa nouvelle montre de sport, la Grit X2. Celle-ci reprend les lignes de la version « Pro », mais dans un boîtier plus léger et à un prix plus accessible.

La Polar Grit X2 // Source : Polar

Polar continue de décliner ses différentes montres de sport avec davantage de modèle. Pour rappel, la marque finlandaise avait lancé l’an dernier sa Polar Grit X2 Pro, une montre de sport outdoor au design léché avec boîtier en acier ou en titane et verre saphir.

Cependant, la Grit X2 Pro était proposé à un prix particulièrement élevé de 750 euros au lancement. Un tarif qui la positionne sur le haut de gamme de la marque, face aux modèles Garmin et bien au-dessus des autres montres Polar comme les Vantage M3 et Vantage V3, proposées de leur côté respectivement à 399 et 599 euros.

C’est dans ce cadre que Polar a décidé de lancer ce mercredi une déclinaison classique de sa montre, la Polar Grit X2 tout court.

Une Polar Grit X2 plus petite et plus légère

Celle-ci reprend en partie le design de la Polar Grit X2 Pro, notamment avec une lunette en acier inoxydable autour du cadran ainsi qu’une protection en verre saphir. En revanche, la montre se veut plus légère grâce à l’utilisation de plastique pour le reste du boîtier. Comptez en effet sur un poids de 39 grammes sans bracelet pour la Grit X2, contre 57 grammes pour la Grit X2 Pro en acier. À titre de comparaison, c’est le même poids que la Polar Vantage V3, pourtant orientée course sur route.

La Polar Grit X2 est par ailleurs particulièrement compacte pour une montre outdoor dont le design la destine aux sports d’aventure. Elle propose en effet un gabarit de 44,7 mm de diamètre, contre 48,6 mm pour la Grit X2 Pro.

Du côté des fonctionnalités, la Polar Grit X2 embarque les mêmes scores, fonctions et mesures que toutes les autres montres récentes de la marque. On retrouve logiquement un capteur cardio optique, un oxymètre de pouls, un ECG, une géolocalisation multi GNSS double-fréquence et le support de la cartographie en local.

Pour l’écran, la montre profite d’une dalle Amoled de 1,28 pouce avec une définition de 416 x 416 pixels.

La Polar Grit X2 // Source : Polar

En revanche, compte tenu de son plus petit format, la Polar Grit X2 est un peu plus limitée que sa grande sœur, avec 7 jours d’utilisation en mode connecté, 30 heures de suivi GPS en mode haute performance et 90 heures en mode entraînement éco.

Prix et disponibilité de la Polar Grit X2

La Polar Grit X2 est disponible à compter de ce mercredi en France. Elle est déclinée en deux couleurs — noir ou marron — et affichée au tarif de 479,90 euros. Elle vient donc se positionner entre la Vantage V3 et la Vantage M3, et à un tarif bien plus accessible que les 749 euros de la Grit X2 Pro.