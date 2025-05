Huawei sort une montre 5G qui mise tout sur la santé et l’élégance

Huawei présenté ce jeudi sa Huawei Watch 5, une montre au design sobre et moderne, compatible avec la 4G grâce à une puce eSIM.

La Huawei Watch 5 // Source : Huawei

À l’occasion de sa conférence organisée ce jeudi 15 mai à Berlin, Huawei a présenté non seulement ses nouvelles montres Huawei Watch Fit 4 et Watch Fit 4 Pro, mais aussi sa nouvelle montre haut de gamme, la Huawei Watch 5.

Comme la marque chinoise l’avait déjà laissé entendre via différents teasings, la Huawei Watch 5 se positionne avant tout comme une montre dédiée au suivi de santé.

Un tout nouveau capteur de santé

Elle profite ainsi d’un nouveau capteur latéral, faisant à la fois office de capteur cardio optique et d’électrocardiogramme. Ce capteur, baptisé X-Tap, va permettre de réaliser un « panorama santé » en prenant en compte une dizaine de mesures réalisées en 90 secondes. Huawei indique par ailleurs que ce capteur se veut plus fiable que celui au dos de la montre en raison du plus grand nombre de vaisseaux sanguins dans le bout des doigts qu’au poignet.

La Huawei Watch 5 // Source : Huawei

Si la Huawei Watch 5 inaugure un nouveau capteur de santé, elle se veut par ailleurs particulièrement design. Déclinée en deux tailles — de 42 ou 46 mm — la montre du constructeur est équipée d’un écran en verre bombé pour une meilleure immersion dans l’affichage. Elle profite également d’une lunette rotative et d’un second bouton. La montre est par ailleurs déclinée en différents matériaux selon les versions : titane, acier 904L ou acier 316L.

La Huawei Watch 5 embarque par ailleurs un système de reconnaissance des mouvements — à l’instar des Apple Watch — avec la possibilité de répondre à un appel à l’aide d’un double pincement. Du côté des appels, signalons d’ailleurs que la montre peut être utilisée de manière autonome, sans smartphone à proximité, grâce à sa compatibilité 4G via eSIM.

La Huawei Watch 5 // Source : Huawei La Huawei Watch 5 // Source : Huawei

Bien évidemment, on va retrouver par ailleurs les fonctions attendues sur une montre connectée, avec capteur cardio optique au dos et puce multi GNSS double fréquence pour la géolocalisation. La montre pourra aussi réaliser un électrocardiogramme ou évaluer la rigidité artérielle.

Prix et disponibilité de la Huawei Watch 5

La Huawei Watch 5 est déjà disponible en précommande et sera proposée en boutiques à compter du 26 mai prochain.

La Huawei Watch 5 sera affichée en France à partir de 449 euros avec des prix allant en augmentant en fonction de la taille ou des matériaux choisis.