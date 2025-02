Cette nouvelle appli Garmin va rendre votre montre plus utile en dehors du sport

Garmin a lancé une nouvelle application, ComingUp, qui va vous permettre de gérer vos listes de tâches Google, Microsoft ou ToDoist, directement depuis votre montre.

La Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Particulièrement réputé pour le suivi sportif de ses montres connectées, Garmin est toutefois un peu en retrait lorsqu’il s’agit de fonctionnalités classiques de montres connectées. Si les modèles de la marque permettent de recevoir des notifications, des appels ou d’avoir des alertes liées à son agenda, il manquait encore quelques fonctions essentielles.

C’est justement sur ce point que Garmin a déployé la semaine dernière une nouvelle application pour le suivi des tâches. Baptisée ComingUp, cette application permet de vous connecter automatiquement à votre liste de tâches dans le cloud, qu’il s’agisse de Microsoft ToDo, de Google Tasks ou de ToDoist.

Elle va alors vous permettre, une fois connecté, d’ajouter, de modifier ou de valider des tâches en cours directement depuis votre montre connectée.

Une application compatible avec la plupart des montres Garmin récentes

L’application ComingUp est compatible avec la plupart des montres récentes de la marque américaine, qu’il s’agisse des derniers modèles à écran tactile Amoled, comme la Fenix 8, ou de modèle à écran MIP sans interface tactile, comme la Forerunner 255. En revanche, comme l’indique Garmin Rumors, qui relaie l’information, certains modèles sans clavier tactile peuvent s’avérer plus compliqués à utiliser pour éditer les tâches.

Cette fonction s’avérera pratique au quotidien pour valider les tâches à effectuer dans la journée, mais pourra également être utilisé pour gérer les courses.

L’application ComingUp est proposée gratuitement au téléchargement sur la boutique d’applications de Garmin, Connect IQ.

