Garmin reconnaît que sa dernière mise à jour pose un problème sur cette montre de sport

En ce début du mois de décembre, Garmin a commencé le déploiement de sa dernière mise à jour pour ses montres de sport. Une mise à jour riche en fonctionnalités qui permet notamment de profiter de plans d’entraînement de musculation, de la mesure du seuil lactique depuis la montre et de nouvelles activités de méditation.

Néanmoins, il semble que la mise à jour ne se fasse pas sans encombre comme le rapporte le site Gadgets & Wearables. Le site rapporte en effet que le déploiement pose quelques soucis une fois la mise à jour déployée.

Sur les forums de Garmin, un possesseur de Garmin Forerunner 965 indique en effet que sa montre passe nécessairement en contrôle tactile depuis qu’elle a été mise à jour, et ce, malgré la désactivation de la fonctionnalité durant les entraînements :

Durant les activités (dans mon cas la marche ou la course à pied), l’écran tactile est toujours activé et peut être contrôlé au tactile. […] Tous les paramètres sont pourtant passés en « tactile désactivé » ou « seulement sur la cartographie », mais l’écran reste sensible au toucher.