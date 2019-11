Que ce soit pour les études, le travail ou à la maison, il est nécessaire de savoir s'organiser. Voici quelques applications de to-do lists qui vous permettront de gérer au mieux vos nombreuses tâches à faire, qu'il s'agisse de penser à faire les courses, à terminer votre dissertation ou à boucler ce projet dont le rendu était prévu pour avant-hier.

Les grasses matinées ont du bon, la procrastination aussi, mais pour savoir gérer au mieux son temps afin de profiter davantage des loisirs, encore faut-il savoir s’organiser. Que ce soit au travail, dans les études, au lycée ou même pour les corvées à la maison, on peut trouver des applications très efficaces pour gérer au mieux les tâches à venir. Voici donc les meilleures applications pour vous aider à gérer vos todo lists. Bonus : ça marche aussi pour les listes de courses.

Google Tasks

Google propose plusieurs services différents pour gérer ses listes et ses tâches. On compte par exemple Google Keep pour gérer la prise de note, mais également les rappels de Gmail ou la liste de course de Google Home. Le service le plus pertinent reste néanmoins Google Tasks.

Cette application de Google est dédiée uniquement à la gestion de vos tâches. Vous pouvez ainsi en ajouter autant que vous le souhaitez. Une fois une tâche créée, il ne vous reste plus qu’à ajouter une description si nécessaire, noter une date butoir et même ajouter des tâches secondaires, pratiques si vous souhaitez détailler une liste de courses par exemple). La liste peut ensuite être organisée de plusieurs manières, avec un système personnalisé ou selon la date prévue pour chaque tâche. Dommage néanmoins qu’il ne soit pas possible d’ajouter des signets de couleur selon la catégorie de chaque tâche ou de donner un niveau de priorité pour chaque entrée.

Google Tasks est disponible sur Android, mais également sur iOS et dans Google Agenda sur le Web.

Google Tasks Télécharger gratuitement Tasks est l'application de to do list de Google. Elle vous permet de créer des tâches et d'organiser votre travail avec efficacité. Google... 3 raisons de télécharger cette application Créez des to do et organisez vous

Connectez vos objectifs aux autres services Google

Créez des sous tâches dans vos objectifs principaux

ToDoist

Très populaire, l’application Todoist est surtout très complète et particulièrement efficace. Gratuite dans sa version de base — le premium ajoute les étiquettes, les commentaires ou les rappels illimités –, elle permet de créer des tâches, de planifier leur date d’échéance, d’afficher l’ensemble des tâches à faire les jours ou semaines à venir, mais aussi de créer des sous-projets et des niveaux de priorité. Tout cela peut être partagé avec d’éventuels collaborateurs.

On appréciera également la possibilité de repousser une tâche à plus tard d’un simple glissement vers la gauche et les différents thèmes disponibles, dont le mode sombre. Notez la compatibilité de Todoist avec l’excellent IFTTT, avec les montres Android Wear.

Todoist Télécharger gratuitement Pour les petites taches quotidiennes ou les projets de long terme, Todoist vous aide à tout programmer pour avoir une vie bien gérée et... 3 raisons de télécharger cette application Créez des listes pour mieux vous organiser

Partagez vos projets avec vos amis et collègues

L'application vous récompense et vous motive

Any.do

Any.do mise sur un fonctionnement simple et plutôt intuitif basé sur un ordre chronologique des tâches. Vous pouvez donc ajouter des éléments pour aujourd’hui, demain, à venir et un jour. Pour déplacer une tâche, il suffit de la faire glisser dans le calendrier, un swipe permet d’indiquer qu’elle a été réalisée, et secouer le téléphone lui signifie que l’activité doit être effacée.

On apprécie tout particulièrement la suggestion de tâches par catégories. En créant un nouvel élément, Any.do nous propose ainsi si l’on souhaite appeler, obtenir, acheter, vérifier ou nettoyer quelque chose. Il ne nous reste alors plus qu’à terminer la phrase par l’élément. On apprécie également la possibilité d’ajouter automatiquement les tâches à son calendrier Google et l’intégration d’un système de rappels qui peuvent être répétés régulièrement.

Si vous acceptez de payer la version premium disponible par abonnement, vous pourrez alors accéder à certaines fonctions en plus comme les tâches récurrentes, les thèmes personnalisés, le planificateur quotidien illimité, les étiquettes de couleur ou le mode focus.

Any.do Télécharger gratuitement Avec Any.do, augmentez votre productivité en téléchargeant une application to do primée pour son design et ses fonctionnalités. Andy.do... 3 raisons de télécharger cette application Créez des rappels simplement pour ne rien oublier et mieux vous organiser

Synchroniser vos calendriers pour retrouver toutes vos taches sur Any.do

Créez es listes de groupe pour travailler à plusieurs

Microsoft To-Do

Non content d’avoir racheté l’application Wunderlist, Microsoft propose également sa propre application de todo list avec Microsoft To-Do. Celle-ci se démarque des concurrentes avec de jolies photos en fond d’écran.

À la création d’une nouvelle liste (plusieurs peuvent être gérées), vous pouvez ajouter simplement des tâches associées à une date d’échéance et avec la possibilité d’intégrer des rappels et une répétition. Pour chaque tâche, il est possible d’ajouter une étoile pour la mettre parmi les prioritaires. Une fonction bien pratique avec la fonction de tri par importance. Il est également possible de trier les tâches par date d’échéance ou simplement par ordre alphabétique ou date de création.

Dans l’ensemble, Microsoft To-Do fait dans la simplicité. L’application est simple à comprendre et à prendre en main. On pourra toutefois regretter l’absence de certaines fonctions comme les sous-listes. Une lacune qui est néanmoins comblée par la gestion de listes de courses à part.

Microsoft To-Do Télécharger gratuitement Microsoft To-Do vous permet de créer simplement des liste de taches, pour gérer votre vie quotidienne, vos projets professionnels ou vos... 3 raisons de télécharger cette application Créez des listes de tâches pour vous organiser

Créez des sous tâches ou des notes dans chaque liste

Synchronisation sur tous vos appareils

TickTick

En six ans, TickTick a su s’imposer comme l’une des meilleures applications de todo list. Il faut dire qu’elle propose une interface très épurée, mais particulièrement complète.

Lors de l’ajout d’une nouvelle tâche, vous pouvez facilement ajouter des tags qui seront ainsi pris en charge par l’ensemble de l’application. Il est également possible d’ajouter une priorité sur quatre niveaux. Enfin, vous pouvez ajouter facilement une date et une heure d’échéance pour chaque tâche si vous en avez besoin.

Une fois vos tâches ajoutées, un onglet « aujourd’hui » vous permet d’avoir d’un coup d’œil tous les éléments que vous avez à effectuer pour le jour même. Pratique pour ne pas se sentir trop acculé sous les actions à faire. Surtout, l’application est également disponible en version web, pratique pour accéder à vos tâches également depuis un ordinateur, avec une synchronisation efficace.

TickTick propose également une version premium, à 30 euros par an, qui vous permet d’ajouter une vue calendrier, d’ajouter une estimation de durée pour chaque tâche ou de personnaliser les options de swipe sur chaque tâche.