Oubliez le post-it, aujourd’hui utiliser son smartphone est beaucoup plus pratique. Voici notre sélection des meilleures applications pour gérer une liste de courses, et éventuellement la partager.

Écrire une liste pour ses courses permet de faire facilement des économies en évitant de céder aux tentations tout en réduisant le temps passé à flâner dans les rayons. C’est donc une bonne habitude à prendre qui fait gagner du temps et de l’argent. De nos jours, le smartphone est le compagnon idéal pour réaliser cette tâche : cela permet d’éviter de gâcher de l’encre et du papier, de facilement réutiliser des listes et surtout de pouvoir les partager pour les compléter à plusieurs.

Bring ! Le coup de cœur

L’application Bring est tout simplement le coup de coeur de la rédac ! Elle va un peu plus loin que la simple liste de course puisqu’elle permet également de prendre connaissance des offres de plusieurs enseignes comme Auchan, Franprix ou Picard. C’est également une bonne application pour créer facilement des listes et les partager avec les membres du foyer, ou les collègues au boulot.

Bring est également capable de gérer des listes récurrentes, ou de proposer directement des recettes de cuisine, dont il sera possible de facilement ajouter les ingrédients à la liste. C’est donc application gratuite, et très complète que Bring propose.

Listonic

L’application Listonic va à l’essentiel. On crée des listes et on ajoute des produits, soit manuellement, soit parmi des suggestions et les essentiels sont là : lait, pain, tomates, papier toilette, etc. Lorsque l’on commence les courses, il suffit de cocher chaque article ajouté au panier. Il est également possible d’indiquer le prix de chaque article pour estimer un total.

L’utilisation d’un compte n’est pas obligatoire, sauf si vous comptez partager vos listes avec d’autres comptes. L’application est gratuite, mais affiche des publicités. Il est possible de payer un abonnement pour les supprimer.

Une simple application de prise de note

Vous n’avez peut-être pas envie d’avoir une application complètement dédiée aux listes de courses. Dans ce cas, le plus simple est encore d’utiliser une application de prise de notes.

Google Keep

Google Keep a été pensé pour facilement remplacer les fameux post-it au point d’en reprendre la célèbre couleur jaune. Le service est donc particulièrement approprié pour dresser une liste de course. Le service est disponible sur mobile et sur le Web, et permet facilement le partage entre amis.

SimpleNote

Si vous avez envie de très facilement gérer une liste de course, en passant par une application gratuite, simple à utiliser et totalement open source, alors SimpleNote est faite pour vous. Cette application va à l’essentiel, est à la fois disponible sur Android et iOS, mais aussi sur Windows, Linux et macOS.