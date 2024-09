Applications pour bien manger : adoptez une alimentation saine

Sommaire Yuka Commentaires

Si vous avez envie de mieux manger — ou tout simplement de bien manger –, il est toujours pratique d’avoir les bonnes applications téléchargées sur son smartphone. Voici pourquoi nous vous proposons cette petite sélection d’applications qui vous accompagnent dans le choix d’une alimentation plus saine et équilibrée.

Les applications pour mieux manger

Mieux manger, bien manger : voilà de belles résolutions, mais elles ne sont pas si faciles à tenir. Heureusement, il existe des applications qui vous permettent de vous nourrir plus sainement et de manière plus responsable pour l’environnement.

Voici notre sélection d’applications qui peuvent vous aider à en savoir plus sur les aliments et produits que vous achetez afin de manger bien, de manger sain. N’hésitez pas à les combiner avec les apps de recettes de cuisine.

Yuka, la référence pour bien manger

Yuka est l’application incontournable pour savoir ce que contient tel ou tel produit que vous vous apprêtez à acheter au supermarché. Avant de craquer pour cet alléchant paquet de gâteau, Yuka vous indiquera le niveau de calories, de graisses saturées ou encore de sucre qu’il représente. Tout cela est accompagné d’une petite évaluation et d’un score sur 100. Bien manger, c’est avant tout bien s’informer.

L’application jouit d’une très grande base de données pour vous aider à mieux manger. Yuka propose aussi une option où vous pourrez consulter un petit aperçu global de ce que vous avez consommé et d’analyser à quel point votre alimentation a été saine… ou pas.

Yuka Télécharger gratuitement

Yuka est l’une des applications préférées au sein de la rédaction de Frandroid. Nous lui avons dédié un papier pour expliquer plus en détail comment elle aidait à bien manger.

Etiquettable : manger sain et de manière plus responsable

Etiquettable a plusieurs objectifs pour servir un but plus global : réduire l’impact environnemental de notre consommation de nourriture. Dans cette optique, l’application affiche notamment la liste des fruits et légumes qui sont actuellement de saison. Respecter cette saisonnalité permet en effet de consommer des aliments qui viennent de moins loin, dont la production a moins pollué et, surtout, qui ont beaucoup plus de goûts, car cueillis à maturité. Le tout, souvent pour un prix moins cher d’ailleurs.

Ce n’est pas tout : Etiquettable fournit aussi quelques astuces pour cuisiner avec un minimum de déchets et d’impact sur l’environnement, livre quelques explications sur les enjeux d’une alimentation écoresponsable, donne quelques adresses de restaurants engagés dans cette démarche (hors confinement), etc.

Etiquettable Télécharger gratuitement

Open Food Facts : référence des produits du monde entier

Dans la même veine qu’Etiquettable, vous pouvez aussi vous tourner vers Open Food Facts, une base de données de produits alimentaires du supermarché vous permettant de déchiffrer les informations indigestes des étiquettes. L’application affiche le Nutriscore, mais aussi le code NOVA qui affiche les additifs, et un indicateur de l’empreinte carbone. S’il s’agit d’un produit alcoolisé, la teneur en alcool est également mentionnée.

Comme pour les autres applications du même genre, il suffit de scanner le code barre d’un produit pour en obtenir tous les détails. Si un produit n’est pas référencé, il est possible de l’enregistrer en renseignant tous les champs appropriés afin qu’il soit analysé et enregistré dans la base de données. La différence entre Open Food Facts et Yuka, c’est la portée internationale. En effet, Open Food Facts référence des produits du monde entier.

Open Food Facts Télécharger gratuitement

La Ruche qui dit Oui : pour manger bien et local

La Ruche qui dit Oui est une enseigne qui propose des aliments en circuit court. En d’autres termes, les aliments qui se retrouvent dans votre assiette ne viennent pas de l’autre bout de la planète, mais bien d’un producteur local.

L’application du même nom permet de commander les fruits et légumes de votre choix avant d’aller les retirer dans le magasin La Ruche qui dit Oui près de chez vous.

La Ruche qui dit Oui Télécharger gratuitement

Fruits et légumes de saison : pour manger des produits frais toute l’année

Pour respecter la saisonnalité et consommer ainsi de manière plus responsable et plus local, Fruits et légumes de saison est une application très pratique qui vous indique non seulement quelle est la meilleure saison pour manger des pommes, des poires, des carottes ou des patates douces, mais prodigue aussi des conseils de préparation et de conservation.

Un calendrier vous informe tout au long de l’année des meilleurs aliments pour chaque saison, et fournit également de nombreuses informations nutritionnelles pour chaque aliment. Vous gagnerez ainsi en qualité, vous ferez des économies et vous aurez un impact positif sur l’environnement.

Notez que cette application est gratuite et ne fait pas que les fruits et les légumes, elle inclut aussi une sélection de fromages, viandes et poissons, respectant les cycles de reproduction et de fermentation.

Fruits et légumes de saison Télécharger gratuitement

QuelProduit : pour l’alimentaire, les cosmétiques et les produits ménagers

Si vous êtes soucieux de l’impact de ce que vous mangez mais aussi des produits cosmétiques et des produits ménagers, QuelProduit est l’application la plus globale. Financée par le fonds de dotation de l’UFC-Que Choisir, l’association de défense des consommateurs qui teste des produits de manière indépendante, QuelProduit vous permet de scanner des produits alimentaires, mais aussi des crèmes de jour, des produits d’hygiène, mais aussi des liquides-vaisselle et lessives… Bref, tout ce que vous pouvez trouver dans un supermarché.

Pour les produits alimentaires, les utilisateurs pourront obtenir un décryptage nutritionnel, une notation santé (qui tient compte du nutriscore et des additifs) et un Planet-score qui vous informe de la qualité environnementale du produit. Pour les autres produits, pas de nutriscore mais une notation santé pour leur composition chimique et leur impact sur l’environnement.

QuelProduit Télécharger gratuitement

GoodSesame, pour des recettes plus saines

Avant de faire vos courses et d’utiliser les applications pour scanner les produits et n’acheter que les plus sains, ne serait-il pas judicieux de commencer par trouver des recettes plus saines ? Avec GoodSesame, composez des menus personnalisés en fonction de vos goûts, de vos allergies et même de vos objectifs nutritionnels. Planifiez vos repas et composez votre assiette avec des produits naturels et sains.

GoodSesame vous permet ensuite de générer des listes de courses détaillées pour vos recettes, vous suggère de nouveaux plats en fonction de vos précédentes recettes et de vos menus, et de cuisiner pour manger plus sainement en toute simplicité.

GoodSesame, recette healthy Télécharger gratuitement

Au-delà de ces applications, vous pouvez toujours vous lancer dans le jardinage pour entretenir votre propre petit potager. Rappelez–vous aussi que le fait de mieux manger passe aussi par des listes de courses bien gérées.

