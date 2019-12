Cuisine et idées de recettes : notre sélection d’applications

Cuisiner (ou apprendre à cuisiner) n'est pas toujours évident. Il faut trouver les recettes, les préparer, les adapter en fonction de vos ingrédients ou des goûts de chacun... Voici donc notre sélection des meilleures applications gratuites de cuisine pour découvrir de nouvelles recettes et mitonner de bons petits plats.

Cuisiner est un savoir-faire qui peut paraître très simple, voire amusant, pour certains. Pour d’autres, il s’agit d’un véritable calvaire, et ce pour plusieurs raisons parmi lesquelles revient souvent le manque de motivation ou d’inspiration. Dans ces cas-là, on a tendance à se contenter trop souvent de repas pré-cuisinés, de fast-food et de kebabs salade-tomate-oignon-sauce-blanche-harissa-merci-chef. Compréhensible, mais peut-être dommage, car préparer sa nourriture soi-même peut avoir de vertueuses conséquences, sur la santé bien sûr… mais aussi le portefeuille.

Heureusement, votre smartphone peut vous aider grâce aux nombreuses applications de cuisine que l’on peut télécharger sur Android. Notez que toutes les applications de cette sélection sont gratuites.

Des milliers de recettes de cuisine pour tous

Avant de s’affairer en cuisine, il faut savoir ce que l’on a envie de préparer. Si l’inspiration vous manque, énormément d’applications sont disponibles sur lesquelles vous trouverez de nombreuses recettes appétissantes. Parmi celles-ci, on est forcément obligé de citer Marmiton, idéal pour trouver des recettes faciles et complètes. Sur cette plateforme, vous pourrez découvrir d’innombrables recettes postées par d’autres utilisateurs. Et une fois que vous vous en sentirez l’audace, vous pourrez à votre tour partager vos idées de repas. L’outil idéal pour apprendre de nouvelles astuces.

L’application est souvent mise à jour et le site est très agréable à utiliser. Nous retenons une fonctionnalité très intéressante qui consiste à indiquer les aliments dont vous disposez dans l’application, qui vous proposera par la suite des recettes qui intègrent ces derniers.

Le réseau social de la recette de cuisine

Impossible de ne pas mentionner Youmiam dans cette sélection. Cette application rajoute un réel aspect social à l’expérience. En effet, la page d’accueil est une espèce de fil d’actualité rappelant les réseaux sociaux classiques. Ainsi, il est possible de suivre des personnes, qu’elles soient amatrices ou professionnelles, de commenter les recettes et de les « miamser ». Les recettes sont simples à suivre et l’application regorge de fonctionnalités très utiles : petites vidéos pour apprendre des techniques de base de cuisine, contrôle vocal pour passer d’une étape à l’autre… Bref, elle est vraiment à essayer !

Les recettes végan et végétariennes

Si vous voulez être absolument sûr que les recettes que vous trouvez sont compatibles avec votre régime alimentaire vegan (végétalien) ou végétarien, vous pouvez vous tourner vers Vegg’Up, une application de recette dédiée à ceux qui ne mangent pas de viande ou de produits d’origine animale.

L’application permet de choisir ses recettes en affichant les calories et la valeur nutritionnelle du plat, de laisser des commentaires, de liker une recette pour la retrouver plus tard, de scanner des produits dans les magasins Bio-coop partenaires, d’obtenir des conseils pour équilibrer son alimentation ou encore d’adapter la quantité d’ingrédients au nombre de personnes présentes au repas. Un véritable couteau suisse pour une alimentation respectueuse de l’environnement.

Les recettes pour la musculation et le sport

Lorsque vous faites beaucoup de sport, vous avez non seulement assez peu de temps à consacrer à la cuisine… mais aussi des besoins nutritionnels très précis. Si vous cherchez des recettes pour suivre votre programme de musculation ou de fitness, vous trouverez certainement votre bonheur avec FitMenCook, une application dédiée aux sportifs qui veulent se faire plaisir à table. Voilà de quoi optimiser au maximum votre temps à la salle et en dehors !

Et aussi…

Vous pouvez aussi vous tourner vers des applications telles que 750g qui propose notamment des vidéos ou de faire des recherches par ingrédient. Si vous êtes un amateur de YouTube, vous connaissez peut-être Hervé Cuisine. Ce vidéaste compte plus de 800 000 abonnés et a créé une application dans laquelle il compile ses recettes préférées vues sur sa chaîne ou non.

Pour ne pas gaspiller, des recettes avec ce qu’il reste dans votre frigo

N’oublions pas Frigo Magic dans cette sélection, une application rigolote qui fournit des recettes de cuisine en fonction de ce qu’il y a dans votre frigo et vos placards. En effet, dans la liste d’ingrédients présélectionnés, il vous suffit de cocher ceux que vous avez sous la main pour générer une recette qui ne nécessitera pas de sortir de chez vous pour acheter du lilas vermillon de Colombie, des topinambours à l’anis (je viens d’inventer ces ingrédients) ou autre mets exotiques dont vous n’avez jamais entendu parler. Parfait pour ces soirées où la motivation est tout juste suffisante à cuisiner, sans détour.

Un bonus pour comprendre ce que vous mangez

Je vous recommande l’application française Yuka. Elle vous permet de connaître la composition exacte d’un produit et l’impact de ce dernier sur la santé. Il suffit de scanner le code-barre pour que Yuka déchiffre pour nous la repoussante étiquette des composants. Vous pouvez alors facilement visualiser les produits qui sont bons et ceux qu’il vaut mieux éviter.