7 applications de jardinage pour embellir vos extérieurs même sans avoir la main verte

Avec le soleil qui signe son retour, les week-ends vont redevenir propices au jardinage. Que vous ayez 200 m² ou juste des bacs sur votre balcon, si vous n’avez pas la main verte, il y a forcément une application pour vous muer en véritable petit paysagiste.

Le printemps est là, le soleil est de retour et les envies de mettre le nez dehors se font ressentir. Quoi de mieux que de profiter d’une météo clémente pour redonner forme et vie à votre jardin ? Voici notre sélection d’applications pour embellir vos extérieurs, démarrer la composition de votre jardin ou de votre potager, que vous ayez la main verte ou pas du tout.

Pour aller plus loin

Les bonnes résolutions connectées : Se mettre au jardinage

Pl@ntNet : pour reconnaître chaque plante

Vous ne savez pas ce qu’est cette plante bleue qui pousse dans votre jardinière ou bien cet arbre étrange au fond du jardin. Il y a une solution pour cela. Pl@ntNet vous permet d’identifier la flore d’une simple photo avec votre smartphone. Et cela fonctionne avec les arbres, les fleurs, les plantes à fleurs ou des fougères. Il suffit d’en photographier une partie (pétales, tige, bourgeon, épines, écorce, etc.) et la base de données vous fournit toutes les informations sur plus de 20 000 espèces. Et en utilisant l’application, vous aidez également à identifier et recenser les plantes pour CIRAD France, organisation de coopération internationale de recherche en agronomie.

Le projet fait aussi l’objet d’un site web : identify.plantnet.org.

PlantNet Télécharger PlantNet gratuitement APK

Groww, votre allié conseils et astuces

L’application indispensable pour ceux qui débutent dans le jardinage ou qui ont besoin d’un encadrement pointu. Groww est un peu votre tuteur « jardinage ». L’application vous aide à identifier vos plantes et à comprendre comment bien s’en occuper avec des conseils adaptés à vos connaissances, votre situation géographique, la météo, vos plantes (plus de 1500 fiches de culture à disposition)… Groww vous indique quand semer, repiquer, arroser.

Ses atouts : un planning sur mesure pour votre espace vert avec des rappels des actions à faire (et des notifications pour les plus urgentes). Des conseils pour l’entretien et la taille, bien gérer ses plantations, et surtout tout faire au bon moment.

Groww, l'application de jardinage Télécharger Groww, l'application de jardinage gratuitement APK

Easy Compost : le compost fait maison pour votre jardin

L’application se veut pratique et ludique pour vous aider à adopter les bons gestes et à bien trier vos déchets organiques. Si vous n’y comprenez rien au compost, vous êtes au bon endroit pour éclairer vos connaissances. Easy Compost propose des vidéos, conseils et explications pour vous guider tout au long de votre parcours et répondre aussi à vos interrogations.

L’app comporte quatre thématiques : mode d’emploi, consignes de tri, trucs et astuces, pesée. Vous saurez ainsi quels types de végétaux vous pouvez utiliser en fonction de votre composteur, obtenir de précieux conseils pour optimiser votre installation et vos gestes, mais aussi mieux comprendre les bienfaits que le compost va vous apporter.

Easy Compost Télécharger Easy Compost gratuitement

Lune & Jardin : le calendrier lunaire à votre secours

Le calendrier lunaire est le fruit d’une compilation d’expériences et de savoirs millénaires sur la biodynamie. Pour beaucoup, les cycles de la lune ont une influence sur la croissance des plantes et des arbres, et une bonne gestion au jour le plus propice pour chaque type de travaux de jardinage (semer, rempoter, repiquer, récolter, tailler, etc.) peut s’avérer gagnante.

L’app se base sur l’influence de la lune et la météo. En fonction de vos plantations, vous avez alors des tâches planifiées avec des rappels, ainsi que des informations pour bien entretenir vos plantes. La fonction « Designer de Jardin » vous donne un aperçu de votre futur jardin sur un plan quadrillé que vous pourrez améliorer au fil du temps. Sur le forum, vous pouvez échanger et discuter de sujets divers comme la biodynamie, le coin recettes, les conseils, etc. avec d’autres utilisateurs.

Lune & Jardin Télécharger Lune & Jardin gratuitement APK

Tomate & Basilic : savoir quelles plantes associer

Si vous n’êtes pas familier des bonnes associations de plantes, aromates ou légumes, vous prenez le risque parfois de mettre côte à côte des plants qui ne sont pas compatibles et peuvent même être néfastes les uns pour les autres. L’app va vous indiquer quelles interactions seront favorables à vos plantations et lesquelles éviter pour que l’ensemble pousse du mieux possible.

L’app intervient dans tous les domaines : conception de parcelles, associations de plantes, guides de culture, rappels. Tomate & Basilic fournit également des informations détaillées sur les plantes (semis, plantation, floraison, récolte), des guides de culture adaptés à votre potager, balcon ou jardin. Un guide personnalisé pour aider à concevoir son jardin est disponible, il suffit ensuite de choisir ses plantes et l’IA de l’app organise les différentes parcelles pour maximiser les bonnes associations et éviter les mauvaises. Et l’application peut même suggérer de nouvelles plantes pour aider à améliorer la pratique du jardinage et maximiser la biodiversité du potager.

Une aide idéale pour ceux qui veulent s’initier à la permaculture et en connaître tous les secrets.

Tomate & Basilic Télécharger Tomate & Basilic gratuitement APK

Mon Jardin Potager : le potager pour les nuls

Débutants ou jardiniers confirmés, gérez votre jardin potager à la perfection. L’app offre pléthores d’informations très utiles à la culture de 70 légumes, fleurs ou herbes aromatiques. Elle vous sera très utile pour planifier vos cultures et optimiser l’occupation de vos potagers de toutes tailles afin d’optimiser chaque centimètre carré. L’app propose évidemment des fiches descriptives sur 70 légumes courants avec toutes les informations utiles de la plantation à la récolte, les meilleurs moments pour agir. Vous pouvez également suivre plusieurs potagers, imprimer ou exporter vos potagers en PDF pour avoir toujours vos plans sous la main.

Mon Jardin Potager Télécharger Mon Jardin Potager gratuitement APK

Plantbook : le guide d’entretien de ses plantations

Avoir des plantes, c’est bien. S’en occuper comme il faut, c’est mieux. Plantbook est là pour vous aider à entretenir vos plantes, vous conseiller pour que vos plantes vivent plus longtemps, grandissent plus rapidement et ne manquent plus jamais d’eau ni de fertilisant. Vous n’avez qu’à lister chacune pour obtenir un suivi précis, avoir des rappels sur l’entretien optimal et même donner des priorités à certaines. Vous pouvez également créer un livre de suivi avec des photos et des notations. Plantbook mémorise vos habitudes d’entretiens et vous notifie chaque fois qu’une plante pourrait avoir besoin d’attention.