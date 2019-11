Plus de raison pour oublier certains ingrédients lorsque vous faites les courses pour préparer un bon dîner. Grâce à Bring!, je peux enregistrer mes recettes et j'ai juste à les ajouter à ma liste de courses.

J’adore cuisiner, passer quelques heures à faire mijoter une sauce tomate pour qu’elle soit confite, bien préparer mes mac and cheese pour qu’ils soient gratinés, préparer des glaces maison à la vanille. Je trouve ça apaisant, réconfortant et surtout extrêmement satisfaisant une fois le plat prêt et apprécié par mes proches. En revanche, il y a une étape de ces préparations que je déteste plus que tout, ce sont les courses.

Je suis du genre à faire les courses pour toute la semaine et, avant même de passer à mon (super)marché, j’aime prévoir tout ce que je vais préparer pour les jours à venir. Et autant l’admettre tout de go, je ne me renouvelle pas toutes les semaines. J’ai forcément tendance à refaire régulièrement certains plats que j’aime tout particulièrement.

Jusqu’à récemment, j’utilisais encore des petites feuilles volantes pour noter mes listes de courses. Le problème, c’est qu’il m’arrivait fréquemment d’écrire cette liste en ayant mes plats en tête… mais d’oublier de noter certains éléments. Bon, pour mes tagliatelles à la sauce tomate j’ai bien les pâtes, les oignons, l’ail, le thym, l’huile, mais où sont les tomates en conserve ? Ne riez pas, je sais que ça vous est déjà arrivé aussi.

Mais ça, c’était avant. Il y a quelques semaines, j’ai découvert une application qui me sauve la vie. Il s’agit de Bring!, une simple liste de course. Et pourtant celle-ci propose une fonctionnalité que j’ai longtemps cherchée sans réussir à trouver.

Outre l’onglet de liste de course classique, Bring! intègre aussi un écran baptisé « inspiration ». Dans celui-ci, vous retrouverez régulièrement des plats suggérés par l’éditeur en fonction de la saison, mais vous pourrez surtout rajouter vos propres plats. Il vous suffit ainsi de créer un plat, d’ajouter des ingrédients, de l’enregistrer. Et dès lors, au moment d’aller faire vos courses, vous pourrez simplement ajouter ce plat à votre liste de courses pour voir l’ensemble des ingrédients ajoutés automatiquement. Plus d’oubli de tomates.

Outre cette fonctionnalité bien pratique, on retrouve également les fonctions classiques que l’on peut attendre d’une liste de courses. Sur la page d’accueil, plusieurs catégories de produits vous sont suggérées comme « fruit & légumes », « ménage & hygiène » ou « artisanat & jardin ». Vous pouvez donc les parcourir facilement et les ajouter éventuellement à votre liste.

Il est par ailleurs possible de gérer plusieurs listes de courses, de retrouver certaines offres locales (issues des codes promo trouvables dans les catalogues d’offres promotionnelles de supermarchés). Surtout, une fois les courses faites et les ingrédients validés sur l’application, vous les retrouverez directement dans la partie « utilisé récemment » de l’application. Il est donc d’autant plus simple d’appuyer à nouveau dessus lorsque vous en avez à nouveau besoin pour les ajouter à la liste de vos prochaines courses.

Si jamais Bring! ne vous convainc pas, n'hésitez pas à jeter un œil à notre sélection des meilleures applications de liste de courses.