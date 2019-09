MIUI 11 se prépare dans l’ombre pour les smartphones Xiaomi, mais le développeur a accidentellement déployé sa mise à jour majeure sur plusieurs appareils en Chine. De quoi voir en avance ses nouveautés.

Si on la connaît aujourd’hui pour ses smartphones aux excellents rapports qualité/prix, la marque Xiaomi est née grâce à une interface particulière : MIUI. C’est naturellement elle qui propulse l’intégralité de ses téléphones.

Alors qu’Android 10 a été rendu disponible, Xiaomi travaille naturellement sur sa nouvelle version majeure : MIUI 11. Mais le développeur a fait une erreur et l’a déployé sans le vouloir sur plusieurs appareils en bêta en Chine, dont le Redmi K20 Pro (Xiaomi Mi 9T Pro) et le Mi Mix 2S, permettant à XDA Developers d’y goûter en avant-première.

Nouvelles icônes et design

On remarque tout d’abord que le menu paramètres a désormais le droit à de nouvelles icônes. Plus colorées, mais aussi plus sobres, elles permettent de mieux établir l’utilité de chaque option.

Sur le système lui-même, on observe une utilisation toujours plus marquée de grands aplats de blanc. Le texte en lui-même est également plus gras. Tout cela laissera encore plus de place au thème sombre du système.

Nouvelles fonctionnalités

MIUI 11 apportera aussi son lot de nouvelles fonctionnalités. Le système en présente déjà quelques-unes. On peut d’abord voir que le système de partage de fichiers « façon Apple » développé en collaboration avec Oppo et Vivo sera de la partie sur cette mise à jour majeure.

Une nouvelle fonctionnalité « Dynamic Sound » doit également être intégrée, et devrait se baser sur la technologie implémentée dans Android 10 pour améliorer la qualité du son. L’explorateur de fichiers tout comme l’application Xiaomi Community ont été revus, et certaines applications de messagerie bénéficieront d’un nouveau système de réponse rapide. Le thème sombre implémenté sur MIUI 10 pourra être programmé selon une plage horaire définie. Enfin, l’Always on Display permettra de définir de nouvelles options permettant de rendre aléatoire son design à l’affichage.

Il s’agit là cependant d’une vision volée de ce que la mise à jour prépare. MIUI 11 pourrait réserver bien d’autres surprises avant son officialisation, qui devrait être faite en même temps que le Xiaomi Mi Mix 4 sur cette fin d’année.