HomePod Mini : l’enceinte abordable d’Apple perd 20 % de son prix chez Boulanger

L’Apple HomePod Mini n’est peut-être pas la meilleure enceinte connectée, elle est un excellent investissement pour son côté multifonction. Un allié parfait pour les détenteurs d’iPhone, et la bonne nouvelle, c'est qu’il se trouve en promo à 89 euros au lieu de 99 euros de base.

En concevant une version miniaturisée de son HomePod, Apple rend son enceinte connectée plus accessible et plus fonctionnelle. Surprenante par son petit gabarit, elle offre tout de même une bonne puissance sonore. Peu encombrant, ce HomePod Mini sera trouver sa place, surtout lorsque ce dernier est associé à un appareil sous iOS. Proposée à un prix attractif, cette mini enceinte profite de près de 20 % de réduction chez Boulanger.

L’Apple HomePod Mini, c’est quoi ?

Un design minimaliste tout en rondeur

Un rendu sonore étonnant pour sa taille

L’écosystème d’Apple

D’abord sortie à 99 euros, puis revu à la hausse à 109 euros, le HomePod Mini d’Apple est actuellement en promotion à 89 euros chez Boulanger. Il est également en promotion dans son coloris gris foncé et orange.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple HomePod Mini. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une surprise de taille

Le HomePod Mini opte pour un gabarit qui justifie son nom : avec un rayon de 4,9 cm et un peu plus de 8 cm de haut, l’enceinte en forme de boule se fondra parfaitement dans n’importe quel environnement, et cela, sans être trop encombrante. Quant à son poids de 345 g, elle peut se déplacer aisément d’une pièce à l’autre, afin d’avoir toujours votre musique avec vous. Notez toutefois que le HomePod Mini a besoin d’être branché à une prise secteur pour fonctionner.

Aplatis en haut, le HomePod mini est doté d’un petit cadran LED faisant apparaître la surface tactile des commandes et un retour visuel lumineux quand on utilise Siri. Bien que l’assistant vocal d’Apple soit réactif lorsqu’il est sollicité, il n’est toujours pas à la hauteur de ses concurrents. Il a du mal à comprendre certaines requêtes, même simples. Privilégiez donc de courtes phrases si vous souhaitez vous faire comprendre de l’assistant vocal.

Un son puissant, malgré son petit gabarit

Avec ce format « riquiqui », le HomePod mini se révèle puissant, avec un rendu sonore à 360°, sans distorsion, grâce à la puce S5 qui fait un bon travail d’analyse de la position de l’enceinte. Les basses sont bien présentes et s’accompagnent de voix claires et d’instruments identifiables. Alors, oui, il ne pourra pas remplir une pièce, mais peut être utilisé en paire stéréo grâce à un deuxième pour un son stéréo plus ample.

Le son est bluffant sur cette petite enceinte et permet de contrôler Apple Music et YouTube Music à la voix, mais aussi Spotify et d’autres services (si vous possédez un iPhone sous iOS 17) avec une bonne qualité sonore. En plus de la musique, la version mini du HomePod est capable de centraliser aussi la gestion de vos objets connectés à la maison.

Pour ce faire, vos objets devront être compatibles avec HomeKit ou Matter. Les possibilités de contrôle seront nombreuses, vous pourrez allumer ou éteindre des lumières connectées, être prévenu d’un mouvement suspect détecté par une caméra de surveillance, envoyer un message vocal aux membres de votre famille possédant un appareil Apple, localiser un objet perdu ou encore programmer un réveil.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.