Xiaomi inaugure le tiroir d’applications avec une version alpha de MIUI Launcher

On savait que Xiaomi préparait l'arrivée d'un tiroir d'application pour son interface MIUI, on peut désormais l'essayer. Une version alpha du MIUI launcher est en effet disponible, permettant d'essayer l'app drawer à la sauce Xiaomi.

MIUI est une interface particulièrement appréciée de ses utilisateurs. Il faut dire qu’elle a été longtemps suivie par la communauté des développeurs et qu’elle propose désormais de nombreuses fonctionnalités et un grand nombre de personnalisations.

Néanmoins, MIUI peut encore diviser. En cause, l’absence de tiroir d’application sur le launcher par défaut du système, MIUI Launcher. Un frein pour certains qui souhaiteraient ranger l’ensemble de leurs logiciels non pas sur le bureau, mais dans un endroit distinct. Xiaomi avait entendu la critique lors du lancement du Pocophone il y a un peu plus d’un an, en lançant une interface distincte baptisée Poco Launcher. Mais malgré la sortie de MIUI 11, force est de constater que le constructeur avait décidé de ne pas étendre la fonctionnalité à l’ensemble de ses smartphones.

Une version du launcher déjà disponible en alpha

Ça devrait être prochainement chose faite comme le rapporte Fone Arena. Le site a en effet mis la main sur une version alpha du MIUI Launcher sous le numéro 4.160.1457. Particularité de cette version alpha, elle permet de profiter d’un tiroir d’applications. Celui-ci n’est pas activé par défaut, mais peut être paramétré dans les options du système. « MIUI Launcher reprend beaucoup de fonctionnalités du Poco Launcher, qu’il s’agisse des suggestions, des catégories d’applications, de l’arrière-plan du tiroir ou de la barre de recherche en bas du tiroir d’application », indique Fone Arena. Il est également possible pour les utilisateurs de modifier la taille des icônes dans le tiroir ou sur l’écran d’accueil.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une version alpha et MIUI Launcher et celle-ci n’est donc pas déployée globalement. Elle est cependant accessible directement sur le site APK Mirror.

Rappelons également que certaines captures d’écran du tiroir d’application de Xiaomi avaient été publiées en novembre dernier par le site XDA Developers. Par ailleurs, si Xiaomi a d’ores et déjà annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité en Chine, aucune date n’a été communiquée quant à un déploiement mondial du tiroir d’applications.