C’est officiel, après MIUI 11 il y aura bien MIUI 12 (quelle surprise)

Xiaomi a officiellement confirmé MIUI 12 sur Weibo. On connait donc désormais son logo (et c'est tout).

Avant d’arriver avec ses smartphones (et ses toilettes connectées, entre autres), Xiaomi a réussi à se forger une réputation en Occident grâce à MIUI, son interface personnalisée à installer sur son téléphone. Aujourd’hui, cette « ROM » est toujours l’interface de base installée sur les smartphones de la marque et nous en sommes actuellement à MIUI 11.

Un thème sombre global

Sur Weibo, Xiaomi a officiellement confirmé la version suivante et, sans surprise, il s’agira bien de MIUI 12. Cette « officialisation » s’accompagne d’un logo très sobre, en dégradé bleu et blanc sur fond noir.

Ce dernier point est certainement celui qui donne le plus gros indice concernant MIUI 12. En effet, on s’attend à ce que cette version apporte le thème sombre système, à savoir un thème sombre automatique qui peut gérer non seulement l’interface de base, mais aussi les applications compatibles. C’est pour le moment la seule information connue à propos des fonctionnalités à venir de MIUI 12.

Pas de date

Cette mise à jour système, qui devrait reposer sur Android 11, n’est pas attendue avant la seconde moitié de l’année. À titre d’exemple, MIUI 11 est arrivé en octobre dernier, et on attend toujours que la mise à jour soit déployée sur certains smartphones.