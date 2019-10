La nouvelle version majeure de l'interface logicielle de Xiaomi devrait sortir le 16 octobre, si l'on en croit le compte officiel de la marque en Inde.

Si tout le monde se souvient de l’annonce du Mi Mix Alpha le 24 septembre, c’est aussi ce jour que Xiaomi a dévoilé MIUI 11, la nouvelle version de son interface logicielle développée pour Android. À ce moment, la marque avait promis un déploiement d’ici début novembre, et on connait maintenant une date plus précise.

Lancement le 16 octobre

Le compte MIUI India sur Twitter laisse entendre, d’une façon à peine déguisée, que le lancement de MIUI 11 aura lieu le 16 octobre 2019. Xiaomi prévoit une conférence en Inde le même jour, ou la marque devrait lancer le Redmi Note 8 Pro sur ce marché.

16.10.2019 #MIUI11 RT if you are excited for this! pic.twitter.com/61hqUBvF3P — MIUI India for #MiFans (@MIUI_India) October 10, 2019

We are changing the way you get notified. Find out how on 16th Oct'19 #MIUI11 pic.twitter.com/PBTSW1R2Y6 — MIUI India for #MiFans (@MIUI_India) October 12, 2019

Une interface indépendante d’Android 10

Il faut rappeler que contrairement à ses concurrents directs, Xiaomi fait une séparation entre la version de son interface et la version d’Android sous-jacente. Ainsi, des smartphones vont continuer de tourner sous Android 8.0 Oreo ou Android 9.0 Pie, même après la mise à jour vers MIUI 11.

On peut noter que certaines des nouveautés de MIUI 11, comme l’arrivée du thème sombre, sont également des nouveautés introduites nativement avec Android 10. MIUI 11 propose une refonte visuelle de certains menus, mais aussi d’un nouvel écran always on et d’autres nouveautés.

Rendez-vous le 16 octobre pour en apprendre plus sur le calendrier définitif de déploiement de la mise à jour.