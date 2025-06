Voici les prix de l’hallucinante Xiaomi électrique qui bat Porsche et Tesla sur circuit

Après son record du tour du circuit du Nürburgring en Allemagne, la Xiaomi SU7 Ultra « Track Package » est officiellement lancée. De quoi connaître son prix et ses équipements spécifiques, améliorant encore les performances de la voiture électrique.

Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi

La grande conférence Xiaomi du 26 juin marqua certes l’entrée officielle du YU7 sur le marché, mais Lei Jun, médiatique PDG de la marque, n’a pas pour autant oublié la première voiture électrique de Xiaomi : la SU7.

Quelques jours après son brillant record sur le circuit allemand du Nürburgring, cette conférence fut l’occasion de découvrir les prix et les spécificités de la SU7 Ultra Track Package, version encore plus affûtée d’une voiture déjà bien énervée.

Des équipements de pistarde

Pour aller décrocher un temps de 7:04.957 au Nürburgring, coiffant au poteau la Tesla Model S Plaid, le Porsche Taycan Turbo GT et même la Rimac Nevera, la SU7 Ultra a donc subi une cure de transformation – et d’amincissement.

Xiaomi SU7 Ultra « Track Package » // Source : Xiaomi

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Ce « Track Package », pour rappel, ajoute donc des éléments cruciaux pour améliorer la tenue de route et le grip. En témoignent l’arrivée de suspensions réglables aux amortisseurs spécifiques, des plaquettes de frein haute performance cachées derrière des jantes forgées de 21 pouces, ces dernières étant chaussées de Pirelli P Zero, avec une option semi-slick (très accrocheurs par temps sec, mais à la limite de la légalité sur route ouverte) fournie.

Le carbone fait aussi son apparition sur les élargisseurs d’aile arrière et sur l’intégralité du toit, abaissant le poids et le centre de gravité de la SU7.

Xiaomi SU7 Ultra « Track Package » // Source : Xiaomi

Des améliorations qui ne changent pas les performances, déjà hallucinantes (1 526 ch ; 0 à 100 km/h en 1,98 s ; 0 à 200 km/h en 5,86 s ; vitesse maximale de 350 km/h) mais qui améliorent l’agilité et le grip… quitte à sacrifier l’autonomie, qui passe de 630 km pour la SU7 Ultra « tout court » à 520 km selon le cycle chinois CLTC.

Peu importe, la recharge reste extrêmement rapide, pouvant passer de 10 à 80 % de la batterie en 11 minutes seulement – de quoi multiplier les tours de pistes. Comptez 100 000 yuans supplémentaires pour en profiter, de quoi proposer cette SU7 Ultra Track Package à 629 900 yuans – environ 75 000 euros.

Une version sans banquette arrière encore plus extrême (et déjà épuisée)

La version « Nürburgring Limited Edition » brouille encore un peu plus la frontière entre voiture de route et voiture de piste. C’est cette version précise qui a battu le record du tour, et va un cran plus loin dans la folie.

Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi

Se basant sur la SU7 Ultra « Track Package », les ingénieurs ont carrément supprimé la banquette arrière, remplacée par un immense arceau de sécurité, tandis que les sièges avant passant à des baquets très enveloppants, équipés d’un harnais 6 points. Bénéfices : une rigidité torsionnelle augmentée de 12 % pour un poids réduit de 30 kg.

Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi

La carrosserie est également modifiée, avec l’arrivée du controversé capot carbone, d’un aileron arrière toujours en carbone, d’éléments de style… en carbone, mais aussi un étonnant soubassement spécifique en fibre de carbone, ajoutant jusqu’à 44 kg d’appui aérodynamique supplémentaire et strictement réservé à une utilisation sur circuit.

Xiaomi SU7 Ultra « Nürburgring Limited Edition » // Source : Xiaomi

Pour cette déclinaison ultra-extrême, Xiaomi demande 185 000 yuans supplémentaires, portant le prix final à 814 900 yuans (97 000 euros environ). Et si elle vous intéresse, mauvaise nouvelle : les 10 exemplaires prévus pour 2025 sont déjà tous partis, d’après le configurateur. Xiaomi annonce que la production totale sera limitée à 100 voitures, de quoi tenter sa chance l’année prochaine.