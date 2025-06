La voiture électrique de Xiaomi qui fait trembler Tesla et Porsche devient encore plus redoutable

Avec déjà plus de 1 500 ch sous le capot, la Xiaomi SU7 Ultra électrique est déjà un monstre de puissance et de performances. Mais pour les amateurs de circuit, le constructeur vient de présenter une version encore plus extrême avec cette déclinaison « Track Edition » faites pour aller chasser du chrono.

On savait déjà que Xiaomi ne voulait pas seulement jouer les seconds rôles dans le monde de l’automobile électrique. Et même si l’entreprise subit encore des pertes, son modèle économique et les ventes de ses autos, en particulier avec l’arrivée prochaine du SUV YU7 sur le marché, devrait lui permettre, d’ici quelques mois, d’être (déjà !) rentable.

Pour vendre ses voitures, la marque mise aussi sur des modèles images, un peu comme Porsche avec sa 911 qui a permis de vendre des Cayenne au début. Et ça, Xiaomi l’a bien compris en présentant il y a quelques mois la SU7 Ultra, une berline 100 % électrique de plus de 1 500 ch.

Lors d’un salon automobile se déroulant du côté de Macao, Xiaomi a présenté une version de la SU7 Ultra qui va entre plus loin avec le pack « Track Edition ».

Une version bodybuildée… en sortie d’usine !

Derrière ce nom à rallonge se cache une version survitaminée de la SU7 Ultra, déjà pas timide de base. La « Track Edition » s’accompagne d’un pack “Track Professional” facturé environ 100 000 yuans (soit près de 12 200 euros), et destiné aux amateurs de track day.

Cette édition spéciale ne plaisante pas. Elle chausse des pneus Pirelli Trofeo RS semi-slick, repose sur des suspensions Bilstein EVO R réglables, freine avec des plaquettes Endless compétition, et s’appuie sur des jantes forgées de 21 pouces. Xiaomi ne s’est pas contenté d’en parler : la voiture a été testée sur circuits chinois et au Nürburgring en Allemagne.

Niveau look, c’est un festival de carbone : capot, toit, jupes, aileron, diffuseur… jusqu’au logo Xiaomi plaqué or 24 carats. Le capot, inspiré des prototypes maison, est plus léger de 1,3 kg et laisse respirer l’avant avec ses doubles prises d’air. L’arrière, quant à lui, se muscle avec un diffuseur actif et un aileron fixe, histoire d’asseoir ses ambitions sur circuit.

Et pour ne pas la confondre avec le modèle standard, elle arbore des décalcos « Ultra » argentées sur les flancs et des badges arrière assombris.

À l’intérieur, Xiaomi a sorti le grand jeu : Alcantara à tous les étages, carbone en pagaille (jusqu’à 21 pièces !), volant à bande jaune façon GT, sièges baquets, etc. Les places arrière ? Oubliées au profit du poids plume. Heureusement, la techno n’a pas été sacrifiée, ce qui fait d’ailleurs l’essence même des modèles de Xiaomi : écran conducteur de 7,1 pouces, écran central de 16,1 pouces et système Hi-fi via 25 haut-parleurs. On a connu plus sportif comme intérieur, mais le client chinois n’est peut-être pas trop intéressé à l’idée de faire des économies à ce niveau.

Des chevaux ? Beaucoup. Trop ? Jamais.

Côté mécanique, rien ne change sous le capot entre la version classique et cette édition destinée à la piste : 1 548 ch, répartis sur trois moteurs (deux à l’arrière, un à l’avant), pour un 0 à 100 km/h avalé en 1,98 seconde et une vitesse de pointe à 350 km/h.

L’énergie est fournie par une batterie CATL Qilin II de 93,7 kWh. Et pour ceux qui ont peur que ça chauffe, pas d’inquiétude : le système de refroidissement a été optimisé pour enchaîner les tours.

Sur circuit, la SU7 Ultra « Track Edition » a déjà prouvé ses capacités. Elle a réalisé un tour en 2:09.944 sur le circuit de Shanghai, soit plus rapide que la Porsche Taycan Turbo GT, et Xiaomi a obtenu les droits de dénomination du virage 12 du Nürburgring, désormais baptisé « Xiaomi Curve ». Il ne lui reste plus qu’à aller chercher le record au tour pour une berline électrique, un record toujours détenu par la Porsche Taycan Turbo GT, si l’on met de côté le prototype de SU7 Ultra qui utilise bien plus de carbone que la version de série.