La Xiaomi SU7 Ultra électrique est particulière à plus d’un titre, à commencer par son redoutable rapport prix / prestation. Rendez vous compte : 1 500 ch pour l’équivalent de moins de 80 000 euros en Chine, et tout ça avec un peu d’or au sein de son logo ! De quoi susciter l’appétit des voleurs.

Avec ses 1 548 ch et sa vocation de berline la plus rapide au monde (350 km/h, rien que ça !), la Xiaomi SU7 Ultra attise les convoitises, et certains clients qui ont reçu leur voiture avant tout le monde commence à spéculer.

C’est le propre de pas mal de voitures assez exclusives, ou alors ultra attendue, comme ce fut le cas au tout début pour la Renault 5 E-Tech ou encore sur certains modèles sportifs comme la Toyota Yaris GR et certaines Porsche 911.

Xiaomi victime du même phénomène que Renault et Mercedes

Mais sur la Xiaomi SU7 Ultra, il y a un autre phénomène que les clients n’ont peut-être pas forcément anticipé : les vols de logos.

C’était la mode il fut un temps sur les anciennes Mercedes où les étoiles étaient parfois dérobées, et ça a tendance à revenir chez Renault où les logos avant sont volés, car ils renferment une petite caméra qui peut se revendre sur le marché de l’occasion.

Et pourquoi les voleurs s’intéressent-ils au logo de la SU7 Ultra ? Tout simplement parce qu’il contient de l’or. En effet, Lei Jun, le PDG de Xiaomi, avait préparé une surprise pour les premiers propriétaires du Xiaomi SU7 Ultra : un badge en édition spéciale recouvert d’une fine couche d’or 24 carats.

Pas de quoi aller se dorer la pilule

Dès son annonce, des craintes ont été exprimées quant à la possibilité de vols pour revendre ce badge. Lei Jun avait alors publié un message sur Weibo annonçant que « l’or sur le badge n’est qu’une fine couche. Ne pensez pas à le voler, cela ne vaut pas la peine d’enfreindre la loi pour si peu d’or. »

Malheureusement, un utilisateur de LittleRedNote a récemment repéré une Xiaomi SU7 Ultra garée dans la rue, dépourvu de son badge, clairement arraché.

Un blogueur automobile a même fait fondre son badge en or 24 carats dans un atelier de joaillerie. Selon lui, il contient environ 0,3 gramme d’or, soit une valeur actuelle d’environ 26,80 euros, confirmant ainsi que la valeur du badge est bien inférieure à son prix de revente sur le marché secondaire.

Pourtant, en parcourant certaines plateformes d’achat et de vente d’objets d’occasion en Chine, nous avons pu observer la mise en vente de logos de Xiaomi SU7 Ultra. Certains vendeurs affichent des prix pouvant atteindre l’équivalent de 190 euros, bien au-delà, donc de la valeur réelle de l’or présent sur le badge.