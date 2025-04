On est montés à bord de la voiture électrique à 20 000 € qui fait trembler la Tesla Model Y

La Tesla Model Y domine le marché, mais l’Onvo L60, tout droit venue de Chine, veut lui voler la vedette. Prix mini, techno avancée : voici ce qu’elle propose en Chine. On a pu l’approcher au salon de Shanghai.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le salon de Shanghai n’a pas été reposant du tout pour moi, mais qu’est-ce qu’il a été riche en rencontres. La dernière en date : l’Onvo L60, un SUV électrique signé par la marque chinoise Nio, conçu pour venir titiller la Tesla Model Y, reine incontestée des ventes mondiales. Chez Nio, il n’y avait donc pas que la Firefly à aller voir cette année.

Avec un prix défiant toute concurrence (environ 20 000 € en Chine avec location de batterie) et des caractéristiques techniques très solides, l’Onvo L60 donne envie sur le papier. Mais est-elle vraiment à la hauteur de son ambition ? On a été la voir sur son stand.

Un design de Model Y

Quand on pose les yeux sur l’Onvo L60, impossible de ne pas remarquer sa ressemblance avec la Tesla Model Y. Même silhouette de SUV coupé, lignes fluides et aérodynamiques : Nio a clairement calqué son design sur celui de la star américaine, mais avec une touche personnelle.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les feux avant en boomerang et l’arrière épuré avec des feux fins lui donnent un look moderne, presque futuriste.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais ce n’est pas juste une copie. L’Onvo L60 est légèrement plus grande (4,83 m de long, soit presque pile la taille du Model Y) et optimise l’espace intérieur, notamment à l’arrière.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les jantes de 20 pouces (ou 19 pour plus de confort) ajoutent une touche d’élégance, et l’absence de LiDAR (ce capteur laser est très coûteux) permet de garder un prix bas tout en misant sur des caméras et des radars classiques pour la conduite assistée.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Beaucoup de techno

Côté technologie, l’Onvo L60 ne fait pas les choses à moitié. À l’intérieur, on retrouve un immense écran central de 17,2 pouces en définition 3K, ultra-réactif, qui rappelle (encore) celui de Tesla. Mais Nio va plus loin avec un affichage tête haute (HUD) qui projette les infos de navigation directement sur le pare-brise. Fini les regards furtifs vers l’écran, tout est sous vos yeux. Le système d’exploitation, baptisé Coconut, est fluide et intuitif, même si pour l’instant, il n’est disponible qu’en chinois à première vue.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un des gros points forts de l’Onvo, c’est son système de batterie interchangeable. En Chine (et dans quelques pays européens), Nio a déployé des stations d’échange de batteries (Power Swap Stations) où vous pouvez remplacer votre batterie vide par une pleine en à peine 2 minutes 30 avec la 4e génération.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Au lieu d’attendre 20-25 minutes pour recharger (ce qui reste correct, soit dit en passant), vous repartez en un clin d’œil. Deux options de batteries sont proposées : une LFP de 60 kWh (environ 550 km d’autonomie CLTC) et une NMC de 85 kWh (plus de 700 km). Et si vous optez pour la location de batterie, le prix d’achat chute drastiquement, ce qui rend l’Onvo encore plus accessible.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je vous invite à lire cet article, ce « battery swap » est vraiment un argument pour Nio. C’est vrai que c’est bluffant, technologiquement parlant, néanmoins c’est très coûteux à déployer. Je me demande si Nio ne va pas se prendre les pieds dans le tapis avec cette stratégie.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Beaucoup d’espace et de confort

L’Onvo L60 est aussi très intéressant à l’intérieur, pensé pour le confort et l’espace.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les sièges avant, chauffants, ventilés et avec fonction massage, sont recouverts de CareTex, une sorte de cuir synthétique hyper doux qui donne une vibe premium sans utiliser de matériaux animaux.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’arrière, c’est le paradis : on a un espace généreux pour les jambes et la tête. Les familles chinoises, qui passent souvent des week-ends entiers en voiture, vont adorer. C’est une caractéristique très commune en Chine, le confort à l’arrière est bien meilleur que les voitures européennes.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un écran de 8 pouces à l’arrière permet de contrôler la clim ou de regarder des films, et les sièges sont inclinables électriques.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Petit bémol : pas de coffre avant (le fameux “frunk” des Tesla), ce qui est surprenant vu l’espace disponible. Cela dit, le coffre arrière est spacieux, avec un grand compartiment sous le plancher, parfait pour ranger les bagages ou les câbles.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

En termes de finition, l’Onvo fait mieux que le Model Y, souvent critiqué pour son côté un peu “cheap” (même si ce n’est plus le cas sur les derniers modèles). Les matériaux sont bien assemblés, et les détails comme les coutures contrastées ou les inserts en microfibre font la différence.

Onvo L60 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pour l’instant, l’Onvo L60 n’est disponible qu’en Chine, mais Nio prévoit de l’exporter en Europe. Si elle arrive avec des tarifs aussi compétitifs, imaginons 35 à 40 000 euros, elle pourrait bien se démarquer sur le marché des SUV électriques.

Et ça donne quoi face à une Tesla Model Y ?

Comme on l’a déjà dit, l’Onvo L60 et la Tesla Model Y 2025 partagent des dimensions proches, mais avec quelques différences. L’Onvo L60 mesure 4,828 mm de long, 1,930 mm de large et 1,616 mm de haut, avec un empattement de 2,950 mm, elle est donc plus longue (+78 mm) avec un empattement plus important (+60 mm) par rapport au Model Y (4,750 mm x 1,921 mm x 1,624 mm, empattement de 2,890 mm).

Cet espace supplémentaire se traduit par une meilleure habitabilité à l’arrière pour l’Onvo. Côté aérodynamisme, l’Onvo affiche un coefficient de traînée (Cx) de 0,229, légèrement meilleur que le Model Y (0,236).

L’Onvo L60 propose deux configurations : une version propulsion (RWD) avec un moteur de 240 kW (322 ch) et une version à quatre roues motrices (AWD) de 340 kW (456 ch), avec des accélérations de 0 à 100 km/h en 5,9 et 4,6 secondes respectivement.

Le Model Y 2025 offre des performances similaires, 275 chevaux en entrée de gamme et la version Performance qui affiche 462 chevaux

Pour les batteries, l’Onvo propose des packs LFP de 60 kWh (555 km CLTC) et 85 kWh (730 km CLTC), avec une option future de 150 kWh promettant plus de 1 000 km (CLTC). Rappelez-vous, el cycle CLTC est optimiste par rapport au cycle WLTP, il faut enlever 10 à 15 %.

Le Model Y 2025, optimisé pour l’EPA, offre environ 688 km (CLTC) en version Long Range, mais les estimations WLTP/EPA sont plus réalistes (environ 500-550 km). L’Onvo brille avec son architecture 900V, permettant des charges rapides (10-80 % en 20-25 min) et un système d’échange de batteries en 2,5 min, un atout face au réseau Supercharger de Tesla. En Europe, Tesla a néanmoins un réseau énorme de Superchargers, loin devant Nio.

En efficacité, l’Onvo consomme 12,1 kWh/100 km (CLTC) contre 12,5 kWh/100 km pour le Model Y, mais les tests réels montrent des résultats proches (14,0 vs 14,4 kWh/100 km).

Comme vous pouvez le voir, l’Onvo L60 et la Tesla Model Y 2025, c’est du coude-à-coude. Tailles presque identiques, accélération et autonomie dans le même stade, conso quasi égale. Un duel hyper serré entre deux SUV électriques, on comprend mieux le succès de l’Onvo L60 en Chine.