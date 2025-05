Xiaomi perd de l’argent sur chaque voiture électrique vendue : pourquoi ce n’est pas grave

Lancée en 2024, la nouvelle voiture électrique de Xiaomi rencontre un franc succès. Cependant, le constructeur perd pour le moment de l’argent sur chaque exemplaire vendu. Mais cela serait temporaire, selon la marque.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Contrairement à Apple qui a renoncé à lancer sa propre voiture électrique et à Huawei qui travaille avec d’autres marques, Xiaomi est devenu un constructeur automobile à part entière. Un pari risqué pour le spécialiste des smartphones, mais qui semble avoir porté ses fruits. Car sa première auto, la berline SU7, rencontre un très franc succès depuis son arrivée sur le marché.

Une activité pas encore rentable

Au mois de mars 2025, l’entreprise basée en Chine avait annoncé la livraison de son 200 000ᵉ exemplaire. Et ce alors que la voiture avait été lancée seulement un an auparavant, au début de l’année 2024. On peut s’imaginer que cette nouvelle activité rapporte énormément à Xiaomi, puisque la voiture démarre à partir de 209 900 yuans, soit 30 000 euros environ selon le taux de change actuel. Et bien ce n’est en fait pas du tout le cas, bien au contraire. Car le constructeur perd en fait de l’argent sur chaque auto écoulée.

C’est ce que nous explique le site Car News China, qui relaie le dernier rapport financier publié par le groupe basé à Pékin. Les chiffres de l’activité automobile sont plutôt bons, puisque 75 869 livraisons de la SU7 ont été enregistrées au cours du premier trimestre 2025. Ce qui porte le total des ventes à 258 000 unités depuis ses débuts. Ainsi, la branche « véhicules électriques intelligents et innovation en IA » a enregistré un chiffre d’affaires de 18,6 milliards de yuans. Ce qui représente environ 2,28 milliards d’euros.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Les ventes de voitures ont à elles seules rapporté 18,1 milliards de yuans, soit environ 2,51 milliards d’euros à l’entreprise. Cependant, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. Et pour cause, l’activité liée aux véhicules électriques n’est pas encore rentable pour Xiaomi. Elle a enregistré une perte moyenne de 6 500 yuans par auto, soit l’équivalent de 794 euros au premier trimestre 2025. Cependant, c’est un peu mieux qu’en 2024, puisque sur 136 854 voitures livrées, la firme avait perdu 6,2 milliards de yuans. Soit environ 759 millions d’euros, ou l’équivalent de 5 514 euros par voiture vendue.

Un chiffre énorme, mais qui tend à baisser au fil des mois, et c’est évidemment une nouvelle très rassurante. D’ailleurs, le président de Xiaomi, Lu Weibing, ne s’inquiète pas outre mesure de cette situation. Il explique que l’activité automobile de l’entreprise n’en est encore qu’à ses débuts. C’est donc tout à fait normal qu’elle ne soit pas encore rentable, et cela en raison des très lourds investissements initiaux nécessaires.

Des pertes qui devraient se réduire

Pas de quoi s’alarmer, même si certains experts affirmaient que la création d’une branche automobile allait mettre en péril l’existence de la société. Ce qui semble loin d’être le cas, d’autant plus que son patron prédit que l’augmentation des volumes de livraisons devrait permettre aux pertes de se réduire encore. Et cela à mesure que les économies d’échelle seront de plus en plus grandes. De plus, le constructeur vient de lever officiellement le voile sur son second modèle, le SUV YU7. Rival de la Tesla Model Y, celui-ci devrait sans doute rencontrer un fort succès.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Surtout qu’il devrait coûter moins cher que son concurrent américain, ce qui devrait lui permettre de lui voler pas mal de clients. En parallèle, la supercar électrique SU7 Ultra continue de cartonner. Ce sont en effet plus de 23 000 commandes qui ont déjà été enregistrées depuis son lancement, en 2024.

Désormais, Xiaomi table sur une rentabilité à partir du 2ème trimestre 2025 pour sa division automobile. Mais elle doit aussi faire face à une crise de grande ampleur, alors que la marque est accusée de publicité mensongère. Et cela à la suite de la commercialisation d’un capot censé améliorer les performances de sa sportive.

Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Le constructeur chinois avait déjà été contraint de revenir sur une mise à jour, suite à la colère de ses clients, qui s’ajoute à l’émoi causé par un accident mortel, tandis qu’elle a été épinglée pour sa mauvaise qualité dans une enquête gouvernementale. À tel point que le patron de la marque admet que celle-ci traverse la pire période de son histoire. Néanmoins, et si les ventes de la berline ont chuté, il reste confiant en l’avenir. Et notamment grâce à l’arrivée imminente du YU7 sur les routes.