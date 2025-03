La voiture la plus vendue au monde en 2024 serait de nouveau une voiture électrique

Une voiture électrique est-elle déjà capable de surpasser les ventes des autres voitures thermiques dans le monde ? C’est ce qu’il s’est passé en 2023, et cela pourrait bien se réitérer en 2024 : selon un premier rapport indépendant, et malgré des ventes en baisse, le Tesla Model Y aurait de nouveau coiffé au poteau deux Toyota sur les résultats de ventes de 2024.

Le Tesla Model Y a déjà été la voiture la plus vendue au monde en 2023, et le SUV de la marque américaine serait en passe de réitérer cet exploit en 2024. Selon les données de Statista, le SUV électrique surpasse les ventes de deux Toyota mondialement connues.

Le Tesla Model Y occupe encore la première place

Malgré une chute de ses ventes en 2024, les chiffres de vente du Tesla Model Y restent encore assez puissants pour garder la première position des ventes mondiales de 2024 selon Statista.

Avec 1,09 million d’exemplaires vendus en 2024, il dépasse légèrement les ventes de la Toyota Corolla, qui s’élèvent à 1,08 million dans le monde. La troisième place est occupée par le Toyota RAV4 et ses 1,02 million d’unités vendues en 2024.

Tesla Model Y

Mais il faut tout de même remarquer que Tesla a essuyé une baisse des ventes non négligeable entre 2023 et 2024. Au terme de l’année 2023, Tesla avait vendu 1,23 million de Model Y, soit environ 140 000 exemplaires supplémentaires par rapport à 2024.

Tout n’est pas encore fini pour Toyota ?

Statista est l’un des premiers instituts de données à publier les chiffres de vente des voitures au niveau mondial. Il se pourrait que, comme en 2023, Toyota mette plus de temps que d’autres constructeurs à réunir ses chiffres de ventes au niveau mondial. La Corolla et le RAV4 étant des produits mondiaux dans la gamme du constructeur nippon, il est certainement difficile d’extraire rapidement les chiffres de vente exacts dans certains marchés.

Pour aller plus loin

Toyota n’est pas d’accord : non, la Tesla Model Y n’est pas la voiture la plus vendue de l’année… à un détail près

En 2023, Toyota avait finalement annoncé un chiffre de 1,63 million d’unités de Corolla vendues. Mais attention, ce chiffre prend en compte toutes les déclinaisons de la Corolla, y compris les versions break, SUV, Sporty, berline et même le dérivé Toyota Fielder vendu au Japon. Si on applique la même méthode de calcul à Tesla en 2023, incluant donc le Model Y et le Model 3, le chiffre de vente atteint 1,73 million d’exemplaires.

Toyota Corolla // Source : Toyota

Mais cette fois-ci, face à la baisse des ventes de Tesla en 2024, le constructeur japonais Toyota pourrait bien repasser devant, et redonner à la Corolla son titre de voiture la plus vendue au monde.

D’autres sources publieront bientôt les chiffres de vente des voitures à travers le monde ; les données peuvent parfois être longues à compiler. Il se peut que d’ici quelques semaines, le résultat soit légèrement différent, soit à la faveur d’une domination plus claire de Tesla, soit en faveur de Toyota et de sa Corolla.