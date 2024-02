Toyota n’est pas d’accord : non, la Tesla Model Y n’est pas la voiture la plus vendue de l’année… à un détail près

L'information avait fait les grands titres : le Tesla Model Y aurait récupéré la couronne de la voiture la plus vendue au monde en 2023 - une première pour une voiture électrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : Toyota a fait ses comptes de son côté, et réclame le titre. Avec quelques arrangements.

Lorsqu’Elon Musk a dévoilé son Model Y en 2019, il a prévenu que le SUV Tesla deviendrait la meilleure vente mondiale, toutes énergies confondues. Un vœu pieux pour beaucoup… qui semble pourtant avoir été réalisé en 2023, où un décompte de JATO annonçait que le Model Y était bien la meilleure vente mondiale de l’année, avec 1,23 million d’exemplaires.

L’article mentionnait que les chiffres n’étaient cependant pas définitifs. Toyota vient d’indiquer avoir refait les comptes et affirme que sa Corolla s’est en fait vendue à… 1,64 million d’exemplaires en 2023, de quoi récupérer la couronne !

Que s’est-il passé ?

C’est le média américain Carscoops qui relate la nouvelle. Comment 630 000 Corolla se sont-elles rajoutées en une semaine entre les chiffres de JATO et ceux de Toyota ? Tout simplement parce que des Corolla… Il y en a beaucoup de très différentes.

Si nous la connaissons en France en tant que compacte et break (comme la Peugeot E-308, également disponible dans ces deux carrosseries), elle existe également sous forme de berline dans beaucoup de marchés, tandis qu’une déclinaison SUV, la Corolla Cross, est également en vente un peu partout dans le monde. Une autre carrosserie, la Fielder, une sorte de break totalement inconnu en Europe, est enfin disponible au Japon.

Bref, beaucoup de modèles et de carrosseries très différents, qui ont pour point commun de partager une plateforme (la TNGA-C)… et le nom « Corolla », permettant à Toyota de les rassembler dans une même ligne de son tableur Excel des ventes.

Relativisons

Alors, OK, le Tesla Model Y a fait son 1,64 million tout seul comme un grand ; si on voulait pousser un peu le bouchon, on inclurait la Model 3, qui reprend la même plateforme mais sous une autre carrosserie, et on obtiendrait 1,74 million – de quoi, donc, regagner la place de numéro 1.

Mais prenons un peu de recul. D’une part, le rassemblement opéré par Toyota de plusieurs modèles en un seul chiffre est une méthode très largement utilisée dans l’industrie automobile ; disons presque que c’est de bonne guerre.

De l’autre, et même si le Model Y est au final numéro deux mondial, il n’en reste pas moins que sa performance est absolument hallucinante, pulvérisant toutes les espérances et faisant bien plus que toute autre voiture électrique jamais mise en vente.

Haut les cœurs : avec la nouvelle version qui sortira dans le courant de l’année, peut-être le SUV de Tesla finira bien par devenir le numéro 1 incontesté des ventes en 2024 ?