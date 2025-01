La Rolls-Royce la plus vendue en Europe… est une voiture électrique

Première voiture électrique de la marque, la Rolls-Royce Spectre est devenue le modèle le plus vendu du constructeur britannique en Europe en 2024. Fort de ce succès, ce dernier lancera une nouvelle voiture électrique cette année et investit dans son usine.

Crédit : Rolls-Royce

Tous les constructeurs automobiles se mettent à la voiture électrique. Et cela n’a évidemment rien d’étonnant quand on sait qu’en 2035, l’Europe va interdire la vente des autos thermiques sur tout le territoire. Tout le monde est concerné, même si certaines marques vendant peu de véhicules chaque année auront le droit à un peu de sursis.

Un grand succès pour la Spectre

C’est par exemple le cas de Rolls-Royce, qui a vendu un peu moins de 6 000 voitures en 2024. Ainsi, la firme britannique devrait avoir un an de plus pour se conformer aux exigences de Bruxelles concernant l’électrification. Mais elle a pourtant déjà commencé à prendre de l’avance, puisqu’elle avait levé le voile en 2022 sur sa première voiture 100 % électrique. Il s’agit de la Spectre, un grand coupé ultra luxueux qui partage ses dessous avec la BMW i7.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci plaît beaucoup aux clients de la marque. En effet, selon le communiqué tout juste publié, cette dernière nous informe que la voiture électrique fut le modèle le plus vendu de la gamme sur l’ensemble de l’année passée en Europe. Le constructeur précise que « la Spectre a été le modèle Rolls-Royce le plus demandé en Europe l’année dernière et le deuxième au niveau mondial » derrière le Cullinan, un SUV thermique.

Crédit : Rolls-Royce

Une très bonne nouvelle pour l’entreprise, qui va aussi devoir se soumettre à la réglementation CAFE, qui devient plus sévère en 2025. Pour mémoire, cette dernière sanctionne les constructeurs qui ne répondent pas aux objectifs d’électrification fixés par l’Union Européenne, à coups de très lourdes amendes. Pour le moment, Rolls-Royce ne précise pas le nombre d’exemplaires de sa Spectre électrique qui ont été écoulés l’an dernier. On sait juste que 5 712 Rolls-Royce ont été vendues dans le monde en 2024.

Un chiffre légèrement inférieur aux 6 023 exemplaires immatriculés en 2023, mais qui fait tout de même de l’an passé le 3ᵉ meilleur de toute son histoire, comme le relate Numerama. Et ce succès, on le doit donc entre autres à la Spectre, qui répond parfaitement attentes des clients selon le constructeur. Le coupé est notamment salué pour « le silence, la « flottabilité » et l’expérience unique de « balade sur un tapis volant » » qu’il distille à son conducteur, et surtout ses passagers.

Un nouveau modèle cette année

Autant dire que les clients de Rolls-Royce semblent être assez convaincus par l’électrique et par cette berline, qui affiche une puissance de 585 chevaux pour un couple maximal de 900 Nm. Pour mémoire, le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 4,5 secondes, malgré un poids pachydermique de 2 975 kilos. L’autonomie est quant à elle affichée à 520 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP, et la recharge s’effectue à une puissance maximale de 195 kW en courant continu.

Ce n’est pas tout, car le constructeur dont le siège se situe à Goodwood, en Angleterre annonce une bonne nouvelle. En effet, elle conclut son communiqué avec la phrase suivante : « Rolls-Royce Motor Cars envisage avec confiance 2025, date à laquelle la marque dévoilera sa prochaine voiture à moteur électrique ». Une déclaration si courte et pourtant si évocatrice, même si pour le moment, aucune autre information n’a été donnée à ce sujet. Néanmoins, des bruits de couloirs évoquent l’arrivée d’un SUV électrique, qui serait situé sous le Cullinan en termes de dimensions.

Crédit : Rolls-Royce

Pour l’accompagner, la firme britannique annonce un investissement de plus de 300 millions de livres sterling, soit environ 358 millions d’euros. Celui-ci est destiné au développement de son usine de Goodwood, et notamment à sa transition vers l’électrification de sa gamme, en plus du développement du service de personnalisation sur-mesure.

Cependant, Rolls-Royce n’a pas encore annoncé de date à laquelle elle arrêtera de vendre une bonne fois pour toutes des voitures thermiques, puisque le reste de la gamme actuelle dispose d’un immense V12 essence.