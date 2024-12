Cette Rolls-Royce des années 60 est désormais une voiture électrique ultra-moderne

La société anglaise Evice, spécialisée dans le rétrofit, s’attaque à la mythique Rolls-Royce Silver Shadow en la transformant en voiture électrique à l’impressionnante fiche technique. La berline de luxe arrivera sur les routes en 2026, suivie par une version modernisée du célèbre cabriolet Corniche.

Crédit : Evice

Le marché de la voiture ancienne et de collection se développe à vitesse grand V, porté par une vague de nostalgie qui touche de nombreux automobilistes. On en compte plus de 800 000 en circulation rien qu’en France, même si elles sont de plus en plus bannies des grandes villes. En cause, leur moteur thermique ancien, accusé de rejeter beaucoup trop de gaz polluants.

Un rétrofit très intéressant

Si les autos qui possèdent la carte grise collection sont pour l’heure encore épargnées, cela risque de ne pas durer éternellement. La solution serait alors d’opter pour le rétrofit, afin de pouvoir continuer à utiliser ces autos anciennes. Aujourd’hui, cette technique, qui consiste à transformer une voiture thermique en électrique, est légale en France, et elle se développe de plus en plus. De nombreuses entreprises se sont lancées dans ce domaine lors des dernières années, la demande étant de plus en plus forte.

Crédit : Evice

Et tous les modèles peuvent être transformés, tels que la Mazda MX-5 comme l’a fait Electrogenic, de même que des autos bien plus luxueuses. C’est le cas de la Rolls-Royce Silver Shadow, produite entre 1965 et 1980 à plus de 31 000 exemplaires. Dans un communiqué tout juste publié, l’entreprise britannique Evice lève justement le voile sur sa dernière création en date. Il s’agit d’un rétrofit encore au stade de prototype, connu sous le nom de XP1 et basé sur la célèbre berline de luxe.

Le style iconique de cette dernière a été évidemment conservé, et les amateurs ne seront donc pas dépaysés puisque les lignes sont totalement inchangées. Il ne s’agit en effet ici pas d’une réinterprétation, mais simplement d’une sorte de réédition. Ce qui nous rappelle par exemple la Jaguar Type E Zero, qui aurait dû voir le jour mais dont le lancement avait finalement été annulé par le constructeur anglais. Pour l’heure, Evice ne donne pas beaucoup de détails au sujet de son prototype, mais il précise qu’il utilise des technologies de pointe.

Crédit : Evice

La voiture devrait en effet logiquement être reconstruite en utilisant des matériaux plus modernes qu’à l’époque, que ce soit pour la carrosserie ou encore pour le poste de conduite. Ce dernier est strictement inchangé par rapport à la version originelle, même si l’entreprise précise que les sièges sont électriques et chauffants, tandis qu’un système de climatisation a été ajouté, de même qu’un nouveau système audio. Evice souligne également qu’un écran a été installé, prenant en charge Apple CarPlay et affichant les images de la caméra de recul.

Une architecture 800 volts

Concernant la motorisation, la firme britannique ne s’est pas montrée très loquace pour le moment. Elle explique cependant qu’elle a remplacé le V8 originel par un moteur électrique qui affiche une puissance de 400 chevaux, contre 190 chevaux d’origine sur la version la plus performante. Une suspension active et un système de freinage revu permettent de conserver les qualités dynamiques qu’on attend d’une Rolls. La voiture a aussi le droit à une batterie de 77 kWh, lui permettant de rouler jusqu’à 200 miles (321 kilomètres) en une seule charge.

En revanche, le temps nécessaire pour la recharge n’a pas encore été dévoilé par Evice. Celui-ci devrait être assez court, car la voiture a le droit à une architecture 800 volts, ce qui est d’ailleurs assez surprenant car même la Rolls-Royce Spectre conçue par le constructeur se contente de 400 volts. Nous devrions cependant en savoir plus dans les prochains mois, puisque la société explique que la prochaine étape dans le développement de la voiture sera sa production. Celle-ci devrait démarrer dès le premier trimestre 2025, tandis que les premières livraisons démarreront en 2026.

Crédit : Evice

Dans la foulée, l’entreprise va aussi s’attaquer à la version cabriolet Corniche, qui devrait avoir le droit aux mêmes améliorations. En revanche, le prix de ces autos n’a pas encore été dévoilé, mais nul doute qu’il devrait être particulièrement salé. Ce projet nous rappelle celui de l’entreprise Lunaz, qui a quant à elle transformé les Rolls-Royce Silver Cloud et Phantom V en leur offrant également une motorisation 100 % électrique dès 2020. Comptez pas moins de 388 000 euros pour le modèle le moins cher.