La mythique Mazda MX-5 passe à l’électrique sans rien perdre de ses qualités

L’entreprise britannique Electrogenic s’attaque à l’une des voitures les plus iconiques de l’Histoire. Il s’agit de la Mazda MX-5, qui peut désormais devenir électrique grâce à un kit rétrofit qui permet (en plus) d’améliorer les performances.

Crédit : Electrogenic

Les voitures de collection ont le vent en poupe, alors que l’on en compte plus de 800 000 en circulation rien qu’en France. Cette appellation désigne les autos de plus de 30 ans, mais si l’on prend en compte tous les véhicules dits « anciens », tels que les youngtimers, le chiffre est encore plus élevé. Le souci, c’est que ces autos sont aujourd’hui de plus en plus bannies des grandes villes.

Un kit étonnant pour la MX-5

En effet, elles sont accusées de trop polluer, puisqu’elles ne sont pas équipées de toutes les technologies modernes permettant de limiter les rejets. Mais il existe une solution pour les conducteurs qui veulent réduire leurs émissions de CO2 et continuer à profiter du charme de leur voiture ancienne. Il s’agit du rétrofit, une pratique légale depuis peu, qui consiste tout simplement à remplacer une motorisation thermique par de l’électrique, grâce à l’installation d’un kit spécifique sur une auto déjà en circulation.

Plusieurs entreprises proposent ce type de transformation, comme R-Fit en France qui s’est notamment attaquée à la Renault 5. En Grande-Bretagne, cette solution est déjà utilisée depuis de nombreuses années, par Lunaz qui avait travaillé sur deux modèles Rolls-Royce. Mais ce n’est pas tout, car une autre société fait également beaucoup parler d’elle. Il s’agit d’Electrogenic, qui a notamment proposé un rétrofit basé sur la mythique Delorean DMC-12 du film Retour vers le Futur ainsi que sur la Porsche 911.

Crédit : Electrogenic

Et voilà qu’elle vient de jeter son dévolu sur une autre icône automobile. Il s’agit de la Mazda MX-5, et plus particulièrement la toute première génération, connue sous le nom de code NA. Produite de 1989 à 1998, celle-ci était déclinée en trois motorisations développant 90, 115 et 130 chevaux selon la version. Elle était également proposée avec une boîte manuelle à cinq rapports ou une transmission automatique à quatre vitesses. Aujourd’hui, il faut compter moins de 15 000 euros pour s’en offrir un exemplaire.

Mais qu’apporte concrètement Electrogenics au petit roadster japonais ? Il s’agit en fait d’un kit « plug & play », ce qui signifie qu’il ne nécessite pas de lourdes modifications sur la voiture, et qu’il est également réversible. Évidemment, le quatre cylindres est retiré, puisqu’il est ici remplacé par un moteur électrique. Même traitement pour le réservoir de carburant, qui accueille à la place les batteries, qui sont aussi installées sous le capot comme l’explique le site anglais Autocar. L’espace de rangement n’est donc pas affecté, de même que la répartition des masses, qui reste donc aux 50:50 à l’origine.

Des performances en hausse

Mais là où cela devient particulièrement intéressant, c’est surtout concernant les performances, qui sont revues à la hausse. Ainsi, la puissance passe à 120 kW (environ 163 chevaux), ce qui a un impact non négligeable sur le 0 à 100 km/h. Il ne demande plus que six secondes, contre 8,2 sur la version originale. À noter également que la voiture se dote du freinage régénératif et que deux modes de conduite sont proposés, à savoir Sport ou Eco.

En ce qui concerne la batterie, qui ajoute seulement 100 kilos à la voiture, celle-ci affiche une capacité de 42 kWh et permet d’atteindre une autonomie maximale de « plus de 150 miles » (240 kilomètres). Ce n’est pas énorme, mais cela devrait être suffisant pour une voiture plaisir qui n’est absolument pas destinée aux longs trajets. La MX-5 s’offre une prise CCS et demande environ une heure pour se recharger, alors que la puissance nécessaire n’a pas été communiquée pour le moment.

Crédit : Electrogenic

Si ce kit vous intéresse, sachez que son prix n’a pas encore été communiqué. Mais il pourrait être plus élevé que celui de la voiture en elle-même. Nous devrions en savoir plus un peu plus tard. L’installation nécessite quant à elle une petite semaine de travaux dans les ateliers d’Electrogenic.