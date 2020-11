Porsche 911 : la version électrique écartée au profit d’une hybride axée sur les performances

Le patron de Porsche a voulu mettre les points sur les « i » quant à l’avenir de l’iconique sportive 911 : une variante électrique n’arrivera pas avant longtemps, voire jamais, a contrario d’une variante hybride axée sur les performances.

Lors d’une conférence Bloomberg tenue en novembre 2019, Klaus Zellmer, le PDG de Porsche Amérique du Nord, avait affirmé que la sportive 911 aurait bien le droit à une version électrique, mais qu’elle serait la dernière de la gamme à en profiter. Des propos qui tranchent avec ceux du CEO de la marque, Oliver Blume, transcrits dans les colonnes d’Automotive News Europe.

Du thermique pendant encore longtemps

« Laissez-moi être clair : notre icône, la 911, aura une motorisation thermique pendant encore longtemps. La 911 représente le concept d’une voiture qui est préparée pour accueillir un moteur à combustion. Ce n’est pas utile de le combiner avec de la mobilité électrique. Nous croyons aux voitures spécialement conçues pour la mobilité électrique », a-t-il martelé lors d’une entrevue téléphonique.

Ici, l’intéressé met les points sur les « i » et fait comprendre à demi-mot que la 911 n’a pas spécialement vocation à profiter d’une motorisation 100 % électrique. De quoi rassurer les plus puristes d’entre nous, qui verront le caractère de leur « grenouille » vendue à 1,1 million d’exemplaires être conservé tel quel.

Une hybride performante

M. Blume se montre en revanche plus ouvert quant à une future motorisation hybride : « À l’avenir, il y a de bonnes idées pour une version spéciale en hybride. Une hybride très axée sur les performances », distille-t-il. Plus généralement, Porsche ne compte pas rester les bras croisés en matière de voitures électrifiées, puisque le constructeur a investi 15 milliards d’euros dans la mobilité électrique, la production durable et la numérisation.

« Je pense qu’à l’avenir, il y aura de la place pour des voitures électriques très sportives qui viendront s’ajouter aux autres voitures de sport thermiques. Il y aura de grandes opportunités », s’enthousiasme Oliver Blume. La Porsche Taycan électrique est par exemple déjà une réalité.