Porsche Taycan 2021 : voici les nouveautés de la prochaine version de la sportive électrique

Le constructeur Porsche a présenté la nouvelle itération de sa sportive électrique Taycan. Cette dernière s’arme de nouvelles fonctionnalités intelligentes susceptibles d’améliorer l’expérience utilisateur globale.

Moins d’un an après l’introduction officielle de la Porsche Taycan, le fabricant d’outre-Rhin revient à la charge avec une nouvelle déclinaison présentée dans un communiqué de presse officiel. Au programme : une flopée de nouveautés disponibles de série ou en option, qui affineront toujours plus l’expérience utilisateur proposée.

Affichage tête haute

La filiale de Volkswagen débute par la présentation d’un affichage tête haute en couleur disponible en option. Désormais courant sur de nombreux véhicules haut de gamme, ce système projette des informations pertinentes directement dans le champ de vision du conducteur. Celui de Porsche est scindé en trois zones distinctes.

La marque précise : « Une section principale, une autre pour les états et une troisième pour les affichages temporaires, comme les appels ou les commandes vocales. L’affichage de la navigation, un wattmètre et un affichage personnalisé peuvent également être présélectionnés », est-il écrit.

Pour aller plus loin

Essai du Porsche Taycan : mature et passionnant

La fonctionnalité « Smartlift » fait également ses grands débuts. Intégrée de série aux côtés de suspensions pneumatiques adaptatives, cette nouveauté surélève automatiquement la Taycan selon des situations précises (ralentisseur, allées de garage). « Sur autoroute, la fonction Smartlift peut également agir activement sur la hauteur de caisse, l’adaptant afin de définir le meilleur compromis possible entre efficience et confort », complète Porsche.

Une recharge mieux pensée

Au chapitre de la charge, la sportive branchée s’équipe désormais d’un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif — proposé en option, disponible à la fin de l’année sous réserve de disponibilité. Les utilisateurs auront également l’opportunité de mieux préserver leur batterie pendant une session de recharge.

« Le système peut limiter la capacité de recharge sur les bornes adaptées (par exemple les bornes de recharge haute puissance Ionity) à environ 200 kW si l’utilisateur prévoit d’effectuer une pause plus longue », indique Porsche, qui poursuit : « Cette fonction allonge la durée de vie de la batterie et limite la déperdition de puissance. Le conducteur peut sélectionner cette fonction de recharge avec préservation de la batterie sur l’affichage central ».

Customiser son modèle… après l’achat

Personnaliser sa Taycan après son acquisition fera également partie du champ d’action des clients. Le système « Functions on Demand » (FoD), ou Fonctions à la demande, donne l’opportunité d’acheter certaines fonctionnalités selon vos envies, et de les recevoir via une mise à jour logicielle effectuée à distance. Attention toutefois, ce type de mise à jour OTA (Over-the-Air) ne concerne que les « correctifs » légers.

De son côté, « Power Guard » sera capable de « prévenir une surcharge du réseau domestique, quel que soit le nombre de phases, mais aussi d’assurer une recharge optimisée avec l’énergie produite au niveau domestique », poursuit le communiqué, alors qu’un système « Plug and Charge » simplifiera quant à lui le processus de recharge.

Sept nouveaux coloris

Sept nouveaux coloris s’invitent aussi à la fête : Mahogany Metallic, Frozen Berry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Crayon, Neptune Blue et Ice Grey Metallic, ainsi que le pack Carbon Sport Desig. Ce dernier « inclut notamment des inserts en fibre de carbone au bas de la face avant et au niveau des garnitures de bas de caisse ainsi que des lamelles en fibre de carbone sur le diffuseur arrière ».

Pour aller plus loin

N’est pas Tesla qui veut : la Porsche Taycan n’aura finalement pas de mise à jour majeure

Si les ingénieurs de l’entreprise allemande n’ont pas modifié le groupe motopropulseur, les accélérations du bolide ont tout de même été très légèrement optimisées pour l’occasion. La version Taycan Turbo S gagne 0,2 seconde sur l’exercice 0 à 200 km/h, effectué en 9,6 secondes. Cette nouvelle déclinaison sera disponible à la commande dès mi-septembre, et débarquera dans les centres Porsche à la mi-octobre.