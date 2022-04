Rolls-Royce Spectre : photos et infos techniques, le coupé électrique se révèle un peu plus

Lancée à la fin de l'année prochaine, la Rolls-Royce Spectre 100 % électrique est actuellement en cours de développement. L'occasion d'en apprendre un peu plus à son sujet.

Comme de nombreuses marques haut de gamme, Rolls-Royce s’apprête à son tour à passer au tout électrique au cours des prochaines années. Un passage quasiment obligé pour tous les constructeurs, des plus généralistes aux plus luxueux, alors que l’Union européenne prévoit d’interdire la vente de véhicules à combustion interne d’ici à 2035. Autant dire que l’échéance se rapproche, alors que les marques accélèrent toutes plus ou moins la cadence.

C’est notamment le cas de la marque anglaise, qui prévoit que l’intégralité de son catalogue devienne 100 % électrique à l’horizon 2030. Une date qui coïncide avec de nombreux autres constructeurs haut de gamme, nombre d’entre eux s’apprêtant à lancer leur premier modèle zéro-émission. Du côté de la firme britannique, il s’agira de la Spectre, un grand coupé qui devrait remplacer la Phantom, lancée en 2017.

En cours de développement

Pour l’heure, les informations au sujet de cette nouvelle arrivante au sein de la gamme sont encore rares. Néanmoins, nos confrères anglais d’Autocar ont eu la chance de pouvoir découvrir le processus de développement de cette Spectre, et de discuter avec les ingénieurs. L’occasion d’apprendre quelques petites choses au sujet de celle qui sera notamment équipée d’un pack de batteries de 700 kilos. Pour l’heure, c’est la seule information technique confirmée par la marque.

Cette batterie sera installée à plat sous le plancher, ce qui devrait garantir une excellente tenue de route grâce au centre de gravité abaissé. Selon nos confrères, Rolls-Royce souligne que la version de série sera équipée de roues de 23 pouces. On sait également que les deux moteurs électriques seront répartis entre les essieux. Autocar annonce que le coupé électrique sera doté des roues arrière directrices, ainsi que du système antiroulis déjà présent sur d’autres modèles de la gamme.

Silence et technologie

Si l’on en sait encore très peu au sujet de cette nouvelle Rolls-Royce Spectre, qui devrait arriver au sein de la gamme d’ici à l’année prochaine, un porte-parole de la marque souligne que celle-ci fera du silence son principal atout, alors qu’un pack aérodynamique sera proposé afin de réduire le bruit de l’air et des pneus au maximum. Des gommes spécifiques pourraient être conçues sur mesure pour le coupé électrique.

Plus technologique que jamais, celui-ci embarque plus de 7 kilomètres de câble, contre 2 kilomètres en moyenne pour les modèles actuels. Au total, la Spectre comptera 25 fois plus d’algorithmes que dans les autres voitures de la gamme, et plus de 141 200 connexions émetteur-récepteur pour l’ensemble de ses 1 000 fonctions. Nul doute que celle-ci sera dotée de nombreuses aides plus abouties que jamais ainsi que de la conduite autonome.

