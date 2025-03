La voiture électrique de Xiaomi franchit un nouveau cap et son patron ne compte pas en rester là, au contraire

Le géant de la tech’ et désormais constructeur automobile Xiaomi vient d’annoncer la livraison de sa 200 000ème SU7, sa voiture électrique commercialisée il n’y a même pas un an. Mieux encore, le constructeur augmente son objectif de livraison à 350 000 voitures d’ici la fin de l’année.

Si le marché de la voiture électrique est à la peine en Europe, et même plus globalement dans le monde, en Chine, il continue de gagner du terrain et les constructeurs se frottent les mains. BYD est toujours leader sur son marché local, mais attention, un fabricant de smartphones arrive à vive allure.

Ce fabricant, c’est Xiaomi, qui a dévoilé et commercialisé l’an dernier sa première voiture électrique, la SU7, un modèle au rapport qualité/prix imbattable et que nous espérons bien, un jour, voir arriver en Europe. S’en est suivi une version ultra sportive de plus de 1 500 ch avec la SU7 Ultra, toujours à un prix défiant toute concurrence, et, très prochainement, un SUV sur les bases de la SU7.

Moins d’un an et 200 000 SU7 plus tard…

Le succès de la SU7 est pour le moins impressionnant. Xiaomi a annoncé aujourd’hui sur Weibo la livraison de sa 200 000ème voiture, une SU7 couleur magenta. Ce cap a été atteint en seulement 348 jours, soit moins d’un an après le lancement du modèle.

Il a fallu à Xiaomi 229 jours pour livrer ses 100 000 premières voitures, et seulement 119 jours pour atteindre les 200 000 unités. Un succès fulgurant qui témoigne d’une forte demande pour la Xiaomi SU7, unique modèle actuellement commercialisé par la marque depuis son lancement le 28 mars 2024.

Et Xiaomi ne compte pas s’arrêter là, car Lei Jun, le patron de la marque, a annoncé sur le réseau social X espérer atteindre les 350 000 unités produites d’ici fin 2025 ! Pour redonner un peu de perspective, Citroën, à l’époque de l’adorable petite DS 3 et son succès incroyable, avait produit 500 000 voitures en l’espace de… sept ans, soit entre 2009 et 2016 !

La gamme SU7 s’est enrichie avec le temps. Initialement proposée en trois versions, elle a été rejointe ce mois-ci par une quatrième variante, la SU7 Ultra, une version sportive concurrente des Porsche Taycan Turbo GT et autres Tesla Model S Plaid.

Une usine qui tourne à plein régime

Malgré sa présence sur le marché depuis près d’un an, la Xiaomi SU7 continue de susciter un vif intérêt. La version SU7 Pro est déjà en rupture de stock pour 2025, avec des délais de livraison estimés entre 43 et 46 semaines.

Le principal frein aux livraisons reste la capacité de production de Xiaomi. Son usine de 720 000 m2 à Pékin, capable de produire 150 000 véhicules par an, fonctionne à plein régime. Cette usine, dont la construction a commencé en avril 2022 et s’est achevée en juin 2023, représente la première phase du projet industriel de Xiaomi.

Une deuxième phase est en cours de construction depuis septembre 2024, sur un site adjacent de 531 000 m2. Elle sera dédiée à la production du second modèle de la marque, le YU7.

Un succès tout sauf étonnant

Rappelons que le modèle d’entrée de gamme de la Xiaomi SU7 est commercialisé à partir de 215 900 yuans (environ 28 000 euros) en Chine. Il embarque une batterie de 73,6 kWh fournie par BYD, offrant une autonomie de 700 km selon le cycle CLTC (sûrement environ 550 km selon le cycle WLTP), et un moteur électrique de 300 ch monté sur l’essieu arrière.

Xiaomi SU7 Ultra

De son côté, la Xiaomi SU7 Ultra, version sportive lancée plus récemment, affiche un prix de départ de 529 000 yuans (environ 67 000 euros).

Elle est équipée de trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1 526 chevaux et d’une batterie CATL de 93,7 kWh, garantissant une autonomie de 630 km selon le cycle CLTC, donc environ 500 km selon le cycle WLTP, plus sévère.