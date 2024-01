La Porsche Taycan électrique atomise la Tesla Model S avec ce nouveau record

Après avoir été détrônée par la Tesla Model S, la Porsche Taycan reprend sa couronne sur le Nürburging. Mais si la sportive allemande est l'une des voitures électriques les plus rapides au monde, elle se fait cependant dépasser par l'incroyable Rimac Nevera.

Depuis quelques années, les constructeurs de voitures électriques se livrent plusieurs batailles. Celle des chiffres de ventes, en train d’être remportée par le chinois BYD ou encore celle des prix, avec la forte baisse orchestrée par Tesla. Mais ce n’est pas tout, car la guerre se joue aussi sur le terrain, et plus précisément sur un circuit.

La Taycan revient en force

C’est en effet sur la piste du Nürburgring, réputé comme étant le plus difficile et le plus exigeant au monde, que s’opposent les constructeurs. Ces derniers testent la plupart de leurs voitures là-bas, et en profitent pour se livrer à d’incroyables performances. Ainsi, c’est sur ce circuit que sont régulièrement battus des records de vitesse. Et ces derniers ne sont évidemment pas réservés aux voitures thermiques, bien au contraire.

Car les électriques n’ont pas à rougir. Depuis plusieurs années, deux constructeurs ne cessent de se livrer une bataille sans pitié sur celui que l’on surnomme l’Enfer Vert. Il s’agit de Porsche et de Tesla, deux marques qui n’ont à première vue rien à voir. Et pourtant, la firme allemande a lancé en 2019 sa première voiture électrique, la Taycan, qui chasse directement sur les terres de la Model S.

Et depuis plus de quatre ans maintenant, les deux rivaux s’affrontent sur le Nürburgring pour savoir qui propose la voiture la plus rapide. Avec un tour réalisé en 7:25,231, c’était jusqu’à présent la Model S Plaid, grâce à une petite amélioration. Et cela n’a pas vraiment plu à Porsche, qui a décidé de prendre sa revanche. C’est désormais chose faite, puisque la Taycan repasse devant sa rivale, comme l’annonce le site Motor Authority. Ainsi, la berline allemande a bouclé les 20,832 kilomètres du circuit en 7:07.55.

De quoi battre son précédent record, établi en 2022 avec une Turbo S dotée de réglages spécifiques qui devaient ensuite être proposés aux clients. En ce qui concerne la nouvelle performance de la marque, Porsche n’a pas précisé de quelle version de la berline il s’agissait. Mais il est probable que ce soit là également la variante coiffant la gamme, du haut de ses 761 chevaux grâce à son boost. À moins que ce soit une variante encore plus radicale ?

Pas la plus rapide

Et pour cause, en octobre 2022, un prototype de la Taycan avait été aperçu alors en phase de tests sur le circuit allemand. Ce dernier pourrait être celui d’une toute nouvelle version encore plus performante. Il se murmurait en effet à l’époque que cette dernière serait dotée de trois moteurs et afficherait une puissance dépassant les 1 000 chevaux. De quoi cibler directement et sans ambiguïté la Tesla Model S Plaid et ses 1 020 chevaux.

Porsche pourrait présenter les nouvelles Taycan restylées à la mi-mars 2024, puisque le communiqué de presse du record indique que la vidéo embarquée complète sera mise en ligne à cette période de l’année.

Nul doute que la firme d’Elon Musk ne devrait pas en rester là, et voudra sans doute rapidement prendre sa revanche. D’autant plus que cette dernière doit déjà voir rouge du fait que son rival chinois BYD est devenu le numéro 1 mondial de l’électrique depuis peu. Faudra-t-il s’attendre au lancement d’une nouvelle version encore plus radicale ? Rien n’est à exclure pour le moment.

D’autant plus qu’on se rappelle que Tesla prévoyait de lancer quelques années plus tôt une Model S Plaid +, développant pas moins de 1 100 chevaux et affichant une vitesse maximale de 322 km/h. Le 0 à 100 km/h était quant à lui annoncé en moins de deux secondes. Mais en juin 2021, Elon Musk publiait un message sur X (anciennement Twitter) pour annoncer que cette déclinaison serait annulée. Pourrait-elle finalement voir le jour ?

Quoi qu’il en soit, les deux rivales auront encore fort à faire pour égaler le record absolu dans la catégorie des voitures électriques sur le Nürburgring. Et pour cause, ce dernier est actuellement détenu par la Rimac Nevera, qui a bouclé le tour en seulement 7:05:298 au mois d’août dernier.