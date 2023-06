Tesla chipe un record à Porsche grâce au nouvel accessoire qui fait toute la différence

C'est désormais officiel, la Tesla Model S redevient la voiture électrique la plus rapide sur le fameux circuit du Nürburgring. La berline bat la Porsche Taycan grâce à une petite amélioration accessible au grand public.

Cela fait quelques années que Porsche et Tesla se livrent une bataille acharnée. Si la Model S est présente sur le marché depuis 2012, la firme allemande compte bien grappiller des clients à la firme américaine. C’est pour cela qu’elle a dévoilé en 2019 sa Taycan, une berline quatre portes 100 % électrique qui se décline en plusieurs versions.

À nouveau reine de la piste

Cette guerre entre les deux constructeurs, c’est avant tout sur le Nürburgring qu’elle se déroule, et ce depuis un petit bout de temps. Car le célèbre circuit, situé en Allemagne, est considéré comme le plus exigeant au monde, avec ses nombreux virages et son important dénivelé. Une épreuve pour les voitures qui y posent leurs roues et un véritable juge de paix pour déterminer laquelle sera vraiment la meilleure.

Et il semblerait que ce soit désormais la Tesla Model S Plaid, tout du moins dans la catégorie des véhicules électriques. C’est ce que vient d’annoncer le constructeur américain sur son compte Twitter. Ce dernier se félicite en effet d’avoir battu un nouveau record de vitesse sur celui que l’on appelle l’Enfer Vert. Il aura fallu seulement 7:25:231 minutes à la berline pour boucler un tour. Voici la vidéo embarquée du record.

Une incroyable performance pour la voiture la plus puissante de la gamme, qui revendique pas moins de 1 020 chevaux. Elle est pour mémoire en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes, pour une vitesse maximale annoncée à 322 km/h. Des chiffres incroyables, mais qu’il n’est possible d’atteindre que d’une seule manière : en l’équipant d’un kit spécifique.

Connu sous le nom de « Track Pack », ce dernier a été officialisé quelques semaines plus tôt, au début du mois de mai. Et ce dernier est indispensable pour pouvoir atteindre la vitesse maximale annoncée sur le configurateur. C’est d’ailleurs celui-ci qui équipe la berline ayant battu le record, tandis que le précédent avait été réalisé sans aucune modification.

Un pack dédié à la piste

Ce nouveau pack prend en fait la forme de nouveaux pneus. Il s’agit de gommes Goodyear Supercar 3R affichant des dimensions de 285/35R20 à l’avant et 305/30R20 à l’arrière. Ces dernières sont associées à des capuchons centraux et des bouchons de valve spécifiques afin de distinguer les voitures équipées de ce kit dédié à la piste. Mais surtout, le kit intègre de tout nouveaux freins, beaucoup plus puissants que les précédents, ainsi que de nouvelles jantes.

Il faut compter 18 435 euros pour se procurer le kit complet, ou 13 825 euros pour le kit de freins seul. Un prix élevé, mais qui permet à la berline de devenir à nouveau la reine du Nürburgring devant Porsche et sa Taycan Turbo S, forte de 761 chevaux.

La berline électrique allemande avait en effet battu sa rivale en août dernier, en bouclant un tour du circuit en seulement 7 minutes, 33 secondes et 35 centièmes. Un record historique qui reléguait la Model S en seconde place. Car celle-ci était bel et bien depuis septembre 2021 la voiture électrique la plus rapide de l’Enfer Vert.

Pour mémoire, elle avait réalisé un tour de la piste en seulement 7:30:909 minutes. Un chiffre qui lui avait permis de battre la Porsche Taycan d’une douzaine de secondes, et ce sans aucune modification. Le tout sur la configuration la plus longue du circuit, qui mesure pas moins de 20 832 mètres.

