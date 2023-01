Tesla Model S vs. Porsche Taycan : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Les amoureux des véhicules électriques sportifs vont être ravis aujourd’hui, puisque c’est un duel entre la Porsche Taycan et la Tesla Model S que nous avons à l’ordre du jour. Design, intérieur, autonomie, conduite, tout y passe pour déterminer celle qui est la meilleure des deux !

Le monde des berlines électriques a été quelque peu chamboulé lors de l’arrivée de la Porsche Taycan. En effet, elle a redéfini à elle seule les attentes de beaucoup d’amateurs de véhicules sportifs et luxueux, en proposant une version électrique qui conserve l’ADN de la marque allemande.

Cela était sans compter sur la contre-offensive de Tesla, qui a mis au goût du jour son véhicule phare : la Tesla Model S. Si l’une et l’autre se sont mutuellement repris le record du fameux Nürburgring, la Porsche Taycan comme la Tesla Model S ne sont pas seulement des véhicules taillés pour le circuit. Examinons en détail leurs similitudes et leur différence, pour tenter de déceler celle qui remportera la palme de la meilleure voiture électrique.

Fiches techniques des Tesla Model S et Porsche Taycan

Modèle Tesla Model S Plaid (2022) Porsche Taycan Catégorie Berlines Cabriolets et coupés Puissance (chevaux) 1020 chevaux 761 chevaux Puissance (kw) 750 kW 560 kW 0 à 100 km/h 2.1 secondes 2.8 secondes Niveau d'autonomie 2 1 Vitesse max 320 km/h 260 km/h Apple CarPlay N/C Oui Android Auto N/C Oui Taille de l'écran principale 17 pouces 10.9 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 5021 mm 4963 mm Hauteur 1431 mm 1378 mm Largeur 1987 mm 1966 mm Prix entrée de gamme 139990 euros 108632 euros Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Aussi bizarre que cela puisse paraître, la Tesla Model S actuelle ne diffère pas énormément d’un point de vue extérieur de celles existant sur les routes depuis de nombreuses années. En effet, la silhouette de la grande berline américaine conserve la majorité de ses courbes d’antan, avec seulement quelques éléments qui ont été retouchés à travers les années.

La calandre pleine à l’avant est désormais confondue dans le pare-chocs et la signature lumineuse avant et arrière a bien évolué pour rester très moderne et agressive. Son grand gabarit (5,02 mètres de long, 1,99 mètre de large et 1,43 mètre de haut) est comparable à celui de la Porsche Taycan (4,96 mètres de long pour 1,97 mètre de large et 1,38 mètre de haut), qui ne cache pas ses ambitions de grande routière sportive.

Porsche Taycan électrique Son capot plongeant se veut aérodynamique Porsche Taycan 4S Le Porsche Taycan a tout d’une Porsche Porsche Taycan

En termes de design extérieur, la Porsche Taycan propose un ensemble assez inédit, qui est remarquable et assurément remarqué. La signature lumineuse aux quatre LEDs est caractéristique, tout comme le long capot qui souligne les volets aérodynamiques de la face avant.

Le point du design extérieur va indiscutablement à la Porsche Taycan, qui propose une allure vraiment réussie, en plus d’utiliser quelques éléments lui permettant de se distinguer clairement du reste des véhicules en circulation.

À l’intérieur

Le minimalisme est à l’honneur comme à l’accoutumée chez Tesla, avec un intérieur non seulement dénué de boutons, mais offrant également un volant au design novateur. Ce yoke, comme Tesla l’appelle, est là pour permettre une vue totalement dégagée de la route et de l’écran situé en face du conducteur.

Résolument inédit, l’habitacle de la Tesla Model S est assez différent du reste du marché. Il est même clivant : on adore ou on déteste. L’espace à bord est plutôt très généreux, avec un coffre arrière de 709 litres en plus d’un coffre avant de 89 litres.

Les passagers arrière sont globalement très bien lotis. Même la place du milieu de la seconde rangée est bien utilisable grâce au plancher plat et à l’absence de tunnel central surélevé. Ce n’est pas le cas de la Porsche Taycan, qui est bien un modèle pour quatre et non cinq personnes.

L’intérieur de la Porsche Taycan est totalement différent de celui de la Tesla Model S, avec des matériaux de grande qualité à tous les niveaux, et plusieurs écrans pour servir le conducteur comme les passagers.

2 écrans pour plus de contrôles Les écrans ne manquent pas

Le volume utile est moins impressionnant que celui de la Tesla Model S, mais la Porsche Taycan a l’avantage d’offrir un petit coffre à l’avant (81 litres) en plus de son coffre arrière (366 litres). Cela montre aussi que d’autres constructeurs que Tesla peuvent se permettre de proposer de l’espace utilisable sous le capot.

Avec de très nombreuses différences en termes d’ergonomie, de choix des matériaux et de design à l’intérieur, il est difficile de déterminer une gagnante entre les deux. C’est donc un match nul !

Technologies embarquées

Les plus technophiles d’entre nous sont servis à bord de la Tesla Model S, qui cache autant de puissance qu’une console de jeu de dernière génération. Bien entendu, la fonction principale d’une berline électrique n’est pas de jouer aux jeux vidéo, mais Tesla met tout de même un point d’honneur à proposer un système aussi puissant que possible sur ses ordinateurs à quatre roues.

Outre l’infodivertissement qui reste difficile à battre, la Tesla Model S embarque également le fameux Autopilot du constructeur, qui combine un maintien actif dans la voie à un régulateur de vitesse adaptatif, permettant une conduite autonome de niveau 2. Des options supplémentaires peuvent aller aller encore plus loin, avec notamment un changement de voie assisté ou un stationnement automatisé.

La Porsche Taycan, quant à elle, est dotée d’une instrumentalisation 100 % numérique, avec un combiné de 16,8 pouces devant le conducteur et un écran central de 10,9 pouces pour la partie infodivertissement. Il est même possible, en option, d’opter pour un écran supplémentaire à destination du passager.

Android Auto et Apple Carplay sont de la partie, ce qui n’est pas le cas de la Tesla Model S. Enfin, la Porsche Taycan est plus généreuse au niveau des assistances à la conduite et au stationnement, puisqu’un affichage tête haute ou encore une vue à 360 degrés est possible, ce qui lui permet de gagner le point des technologies embarquées.

Sur la route

L’accent est clairement mis sur le côté sportif à bord de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan. Ce sont certes des véhicules où l’on peut être quatre (voire cinq) passagers, mais ces bolides sont avant tout pensés pour le conducteur, et c’est sur ce point que nous allons alors les comparer.

Mettre le pied au plancher d’une Tesla Model S Plaid vous propulse dans la quatrième dimension, puisqu’il ne faut que 2,1 secondes pour atteindre 100 km/h. Sa vitesse de pointe va jusqu’à 322 km/h. Autant vous dire qu’il faut non seulement bien s’accrocher, mais surtout éviter de répéter cet exercice sous peine de mal de tête incessant.

Avec ses suspensions pilotées et sa transmission intégrale, le groupe motopropulseur de Tesla est encore une fois parfaitement calibré pour tenter de faire oublier le poids conséquent de la Model S. Attention au freinage toutefois, qui est sous-dimensionné pour une conduite sportive.

Chez Porsche, les ingénieurs ont fait l’effort de proposer une Taycan qui conserve l’ADN de la marque jusque dans sa conduite. En effet, avec un innovant système à deux vitesses là où la quasi-totalité des autres véhicules électriques en a une seule, la Porsche Taycan sait être performante à basse vitesse, comme à très haute vitesse.

Le système de récupération d’énergie ne permet pas la conduite à une pédale contrairement à la Tesla Model S, mais force est de constater qu’en conduite appuyée, la Taycan s’en sort bien mieux. La transition entre freinage régénératif et mécanique est parfaitement gérée, et les quelques 761 chevaux de la version Turbo S assurent de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, ce qui reste exceptionnel.

Pour son agilité en courbes, sa gestion du freinage et son côté plus engageant, l’avantage va à la Porsche Taycan au niveau du comportement routier.

Les différentes motorisations proposées

La Tesla Model S a deux configurations au catalogue, mais seule la Plaid est pour le moment disponible en Europe :

Model S : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant, vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en 3,2 secondes ;

Model S Plaid : transmission intégrale, deux moteurs arrière et un moteur avant (1 020 ch), vitesse maximale de 322 km/h et 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.

Chez Porsche, cinq versions de la Taycan sont disponibles :

4S, batterie Performance : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant de 390 kW (530 ch), vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en 4,0 secondes ;

4S, batterie Performance Plus : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant de 420 kW (571 ch), vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en 4,0 secondes ;

GTS, batterie Performance Plus : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant de 440 kW (598 ch), vitesse maximale de 250 km/h et 0 à 100 km/h en 3,7 secondes ;

Turbo, batterie Performance Plus : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant de 500 kW (680 ch), vitesse maximale de 260 km/h et 0 à 100 km/h en 3,2 secondes ;

Turbo S, batterie Performance : transmission intégrale, moteur arrière et moteur avant de 560 kW (761 ch), vitesse maximale de 260 km/h et 0 à 100 km/h en 2,8 secondes ;

Autonomie, batterie et recharge

La Tesla Model S embarque une batterie d’environ 100 kWh, pour une autonomie comprise entre 600 et 634 kilomètres WLTP. En pratique, sur autoroute, attendez-vous à pouvoir parcourir près de 400 kilomètres avant d’être vide, ce qui reste parmi les meilleurs véhicules électriques du marché.

La recharge sur le réseau de Superchargeurs Tesla culmine à une puissance de 250 kW, et permet de rajouter environ 50 % de batterie en 15 minutes. En charge lente, la puissance du chargeur embarqué est de 11 kW, ce qui assure un remplissage complet en moins de dix heures.

Du côté de la Porsche Taycan, deux batteries (79 et 93 kWh) sont proposées, ce qui permet une autonomie comprise entre 407 et 463 kilomètres WLTP selon les configurations. Cela est sensiblement moins que la Tesla Model S, mais la Porsche Taycan a plus d’un atout sous le plancher.

Sa batterie a une tension de 800 volts, lui permettant de faire partie des championnes de la charge rapide, puisqu’il ne faut que 22 minutes pour passer de 5 à 80 % de batterie. Sa puissance de charge maximale en courant continu, chez Ionity notamment, atteint 270 kW. Le chargeur embarqué est quant à lui limité à 11 kW, ce qui permet de faire une charge complète en neuf heures.

Pour son architecture 800 volts et sa charge vraiment très rapide, la Porsche Taycan l’emporte sur la Tesla Model S au niveau de la batterie. Mention spéciale à la Tesla tout de même pour son excellente autonomie.

Prix

Tesla a un configurateur en ligne extrêmement simpliste, puisque seule la Tesla Model S Plaid peut aujourd’hui être achetée. Le ticket d’entrée est toutefois affiché à 138 990 euros, et le faible catalogue d’options ne fait qu’augmenter marginalement la note, à 159 990 euros.

Porsche Taycan électrique La nouvelle Tesla Model S Plaid // Source : Tesla

Chez Porsche, cela est bien différent, puisque l’entrée de gamme est proposée à partir de 91 000 euros environ, certes, mais le catalogue d’options est si long qu’il est presque facile de payer autant d’option, si ce n’est plus, que le prix originel du véhicule. La Porsche Taycan Turbo S débute tout juste sous la barre des 200 000 euros, et sera bien entendu à réserver à celles et ceux pour qui le budget n’a pas de limite.

Laquelle choisir entre la Tesla Model S et la Porsche Taycan?

Au moment du bilan entre les deux véhicules, il est difficile de définir simplement qui de la Porsche Taycan ou de la Tesla Model S est la meilleure voiture électrique. En effet, les profils d’utilisateur peuvent être bien différents : selon vos besoins et préférences, l’une ou l’autre pourrait l’emporter.

La Tesla Model S est définitivement plus adaptée aux personnes qui voyagent fréquemment en étant plus de deux à bord. Avec un coffre sensiblement plus important et un espace arrière plus généreux, la berline de Tesla ravira les conducteurs par ses performances et les passagers par son habitacle spacieux.

D’un autre côté, la Porsche Taycan a un comportement routier bien plus engageant et une silhouette qui ne laisse personne indifférent. Ajoutez à cela le raffinement des différents éléments intérieurs et l’ADN de la marque allemande, et vous aurez un combo presque irrésistible. Mais il faut accepter un coffre bien plus petit et un confort arrière en deçà de ce que propose Tesla.

Qui plus est, les configurations ayant un prix comparable à une Tesla Model S ont des performances bien moins impressionnantes, mais si votre budget n’est pas contraint, les modèles hauts de gamme de Porsche Taycan vous rendront forcément heureux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.