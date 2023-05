La Tesla Model S Plaid va s’offrir un nouveau pack et pourrait enfin tenir une promesse qui traîne

Tesla prépare l’arrivée d’un tout nouveau pack destiné à sa Model S Plaid. Pensé pour un usage sur piste, ce dernier devrait enfin permettre à la berline sportive de tenir sa promesse et d’atteindre la vitesse maximale de 322 km/h. Il sera lancé au mois de juin mais seulement aux États-Unis pour le moment.

Lancée en 2012, la Tesla Model S est la première voiture électrique entièrement conçue par le constructeur, après le Roadster basé sur un châssis de Lotus Elise. Vendue à plus de 200 000 exemplaires, la berline a beaucoup évolué depuis ses débuts, et s’est offerte en janvier 2021 une toute nouvelle variante baptisée Plaid. Coiffant la gamme, celle-ci se distingue par ses performances en nette hausse par rapport aux autres déclinaisons.

De nouvelles améliorations

Équipée de trois moteurs électriques, celle-ci affiche une puissance totalement démentielle de 1 020 chevaux et ne demande que 2,1 secondes pour réaliser le 0 à 100 km/h. Un temps record pour la marque, seulement battu en théorie par la nouvelle génération du Tesla Roadster, qui réalise le même exercice en 1,9 seconde. Mais l’autre spécificité de cette Plaid, c’est également sa vitesse de pointe.

Sur son site, le constructeur annonce en effet que celle-ci est limitée à 322 km/h. Cependant, et comme le rappelle le site américain Electrek, la réalité est en fait un peu différente. À l’époque des premières livraisons l’an dernier, celle-ci était de « seulement » 262 km/h. Puis, elle a été revue à la hausse. La version européenne est quant à elle bridée à 300 km/h, tandis que des hackers avaient atteint les 348 km/h.

Selon les journalistes du média, la promesse de Tesla n’a pas encore été tenue à cause du système de freinage, qui ne sera pas assez bien dimensionné pour pouvoir être efficace. Certes, un kit de freins en carbone céramique a été ajouté au catalogue moyennant 20 000 dollars (environ 18 141 euros), mais celui-ci n’était pas installé de série sur la Plaid.

Mais voilà que le constructeur américain, qui affiche de très bons résultats pour le premier trimestre, semble enfin prêt à tenir sa promesse. Ce dernier a en effet publié un tweet hier, annonçant l’arrivée d’un nouveau pack dédié à la piste pour sa Model S Plaid. Mais il n’avait pas donné le moindre détail, se contentant simplement d’une vidéo laissant à peine entrevoir la voiture.

Bientôt disponible

La firme semblait être pressée de nous en dire plus, puisqu’elle a rapidement publié plus d’informations sur son site. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la déception est tout de même un peu au rendez-vous. Pas d’aileron et autre kit aérodynamique un peu original dans ce pack, puisque ce dernier consiste simplement en de nouveaux pneus.

Comme le détaille le site du constructeur, les propriétaires de Tesla Model S Plaid peuvent s’offrir des gommes Goodyear Supercar 3R affichant des dimensions de 285/35R20 pour l’avant et 305/30R20 pour l’arrière. Ces derniers sont associés à des capuchons centraux et bouchons de valve spécifiques. Tesla ne mentionne en aucun cas l’arrivée de nouveaux freins encore plus performants.

Model S Plaid track pack coming soon pic.twitter.com/a2YtxnVu22 — Tesla (@Tesla) May 4, 2023

Ces pneus permettront-ils à la berline sportive d’atteindre enfin les 322 km/h comme promis par la marque américaine à son lancement ? Rien n’est moins sûr, donc. Mais nous ne devrions pas tarder à le savoir, puisque ce nouveau pack sera disponible pour les clients à partir du mois de juin prochain. Pour l’heure, il semblerait que seuls les États-Unis aient le droit à cette amélioration, qui devrait également être lancée un peu plus tard en Europe.

Il faut alors compter pas moins de 6 000 dollars pour ces nouveaux pneus, ce qui équivaut à environ 5 442 euros. Ces derniers pourraient permettre à la berline de reprendre sa place de reine électrique du Nürburgring, un titre actuellement détenu par la Porsche Taycan.

