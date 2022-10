Porsche prépare une Taycan de l’extrême pour rivaliser avec la Tesla Model S Plaid

Porsche serait actuellement en train de travailler sur une nouvelle version de sa voiture électrique, la Taycan. Celle-ci pourrait embarquer trois moteurs et afficher une puissance de 1 000 chevaux, afin de faire de l'ombre à la Tesla Model S Plaid. Un genre de Porsche Taycan GT.

Cela fait déjà trois ans que la Porsche Taycan est commercialisée, quelques mois après sa révélation au salon de Francfort 2019. Inspirée du concept Mission E dévoilé en 2015, il s’agit alors du tout premier modèle électrique de la marque, qui se décline aujourd’hui en de nombreuses versions. Et une toute nouvelle devrait bientôt faire son apparition, à l’occasion de sa mi-carrière.

Une version plus extrême

Aujourd’hui, la berline électrique est la voiture électrique la plus rapide sur le Nürburgring, avant bouclé un tour de la Nordschleife en seulement 7 minutes, 33 secondes et 35 centièmes. Un record pour la catégorie, qui lui a notamment permis de devancer Tesla et sa radicale Model S Plaid, pourtant forte de 1 020 chevaux, de 2 secondes seulement.

Mais, ce n’est pas encore suffisant pour la marque allemande, qui souhaite aller encore plus loin. Comme l’expliquent les journalistes du site Auto Express, celle-ci serait justement en train de préparer une version encore plus performante. Elle serait alors dotée de non pas deux mais bien trois moteurs électriques, lui permettant d’afficher une puissance de 1 000 chevaux environ.

Pour l’heure, l’unique modèle électrique de la firme de Stuttgart est limitée à 625 chevaux dans sa version Turbo S coiffant la gamme. Une puissance qui peut toutefois passer à 761 équidés pendant quelques secondes lors des accélérations, tandis que le couple est affiché à 1 050 Nm. Le 0 à 100 km/h est alors réalisé en seulement 2,8 secondes.

Cette nouvelle variante devrait donc considérablement améliorer ces chiffres et permettre à la berline allemande d’aller chasser sur les terres de sa rivale américaine. Pour rappel, celle-ci accélère jusqu’à 100 km/h en seulement 2,1 secondes ! Mais cette déclinaison encore plus radicale de la Taycan devrait également s’accompagner de quelques améliorations techniques, avec l’arrivée d’un système de gestion du couple encore plus performante grâce à ses trois moteurs.

Quelques petites améliorations

Arrivée à mi-carrière, la Porsche Taycan devrait aussi profiter d’autres améliorations. Auto Express souligne que la berline pourrait notamment profiter de suspensions adaptatives revues et d’un système de roues arrière directrices mieux calibrées.

Si rien n’a été évoqué en ce qui concerne l’autonomie de cette prochaine version, on se rappelle qu’une mise à jour OTA à distance a été envoyée aux modèles actuellement en circulation en juillet, lui permettant de parcourir 50 kilomètres de plus en une seule charge selon le cycle WLTP.

Une évolution qui permet aussi aux conducteurs de profiter d’un meilleur conditionnement de la batterie et d’un système de navigation offrant de nouvelles fonctionnalités. Pour rappel, la Porsche Taycan peut parcourir entre 407 et 512 kilomètres en une seule charge.

Quelques évolutions devraient également être apportées au style de la berline électrique, alors que les premières images de la version à trois moteurs montrent une face avant plus agressive, dotée d’un bouclier inédit. L’arrière semble également avoir été retravaillé, avec son grand aileron, à la manière d’une GT. Le poste de conduite devrait quant à lui rester le même, avec son grand combiné numérique incurvé de 16,8 pouces, associé à un écran tactile de 10,9 pouces.

Pour l’heure, aucune date de lancement n’a été annoncée pour cette future version survitaminée, dont le prix devrait allègrement dépasser les 193 061 euros demandés pour la Turbo S.

