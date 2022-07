Porsche Taycan : elle gagne 50 km d’autonomie grâce à une mise à jour

Grâce à une importante mise à jour à distance, l'ensemble de la gamme Taycan a le droit à quelques améliorations, à commencer par une cinquantaine de kilomètres d'autonomie en plus et une charge 22 kW proposée aux clients qui ne l'auraient pas.

Comme pour les smartphones, les ordinateurs ou encore les consoles de jeux, les voitures les plus modernes peuvent recevoir des mises à jour over-the-air. L’avantage pour les constructeurs, c’est de pouvoir, dans la majorité des cas, corriger un ou plusieurs défauts sans passer par l’onéreuse case « rappel » en concession. L’autre avantage, pour les clients cette fois-ci, c’est de pouvoir bénéficier des dernières nouveautés et évolutions, souvent gratuitement, sans avoir à se déplacer non plus.

Un nouveau mode roue libre arrive

Aujourd’hui, c’est la gamme Porsche Taycan, toute carrosserie et toute finition confondue, qui est concernée par une importante mise à jour. Dénommée « uPdate », cette mise à niveau est lancée en ce mois de juillet 2022 et comporte plusieurs améliorations, comme par exemple un mode roue libre sur les modèles dotés d’une transmission intégrale qui désengage les deux moteurs en phase d’arrêt ou de faibles charges.

Avec les modes de conduite « Range » ou « Normal », le moteur électrique situé au niveau du train avant est pratiquement entièrement découplé sur les petites phases d’accélération, de quoi économiser quelques précieux électrons.

Un meilleur conditionnement de la batterie

Pour les Taycan millésime 2020 et 2021, c’est-à-dire les premiers à être produits, Porsche a annoncé avoir « optimisé la stratégie de récupération d’énergie grâce au paramétrage du mode de récupération automatique qui est conservé lorsque le conducteur change de mode de conduite ».

En outre, un meilleur conditionnement de la batterie permet, lorsque les températures sont basses, d’améliorer l’autonomie et les temps de recharge. La vitesse de charge devrait également être plus importante grâce à une meilleure courbe de charge, permettant de maintenir la puissance maximale pendant une plus grande période de temps.

Toujours pour les Taycan 2020, 2021 et maintenant ceux produits jusqu’à mi-février 2022, Porsche annonce une petite optimisation du système de commande vocale permettant désormais d’utiliser Spotify via Android Auto sans fil.

Faciliter la vie des conducteurs

Pour les voyageurs, la firme de Stuttgart a aussi revu légèrement son système de navigation et permet au conducteur de pouvoir sélectionner des stations de recharge en fonction de leur puissance sur un itinéraire. Dans le même temps, les Taycan équipés de l’option affichage tête haute auront le droit à un meilleur affichage de la carte GPS.

Au chapitre des aides à la conduite, il y a eu quelques changements également, avec la portée des radars de stationnement qui a été accrue et la recherche automatique de place de stationnement optimisée pour permettre à la voiture de rentrer dans des places plus étroites. Porsche ajoute également la fonction de déverrouillage sans clé et des mises à jour logicielles à distance sont aussi ajoutées.

50 km d’autonomie en plus pour la Porsche Taycan

Comme énoncé en début d’article, même s’il n’y a pas d’intervention physique sur la voiture, la mise à jour permet de gagner jusqu’à environ 50 km d’autonomie sur cycle WLTP sur certaines versions selon Car and Driver, notamment grâce à la fonction roue libre détaillée plus haut et l’optimisation des modes « Range » et « Normal ».

À vitesse élevée et sur autoroute, on ne devrait toutefois pas profiter de ce gain de 10 % d’autonomie supplémentaire mais plutôt en cycle mixte.

Les propriétaires peuvent avoir accès à la plateforme d’achat des options à la demande, leur permettant ainsi de « débloquer » en quelque sorte certains équipements non sélectionnés au moment de la commande. Les clients pourront aussi opter pour un chargeur embarqué de 22 kW, même s’il n’avait pas été sélectionné au moment de la commande. Pour l’intégrer en revanche, il faudra passer par la case atelier.

