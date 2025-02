Xiaomi prouve les qualités de sa voiture électrique ultra-performante sur circuit, qui bat le record de BMW

Xiaomi prépare le lancement de sa SU7 Ultra et veut faire parler de sa voiture électrique hautes performances. Elle vient ainsi de devenir la voiture la plus rapide sur le circuit de Chengdu, en Chine, battant ainsi le précédent record établi par la BMW M3.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Si Apple a décidé de mettre fin à son projet de voiture électrique, d’autres géants de la tech mondiale souhaitent quant à eux se lancer dans ce domaine. C’est par exemple le cas de Huawei, qui collabore d’autres acteurs de l’automobile (comme le géant des batteries CATL), mais également de Xiaomi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout roule pour la marque chinoise.

Un nouveau record de vitesse

En effet, le constructeur a lancé en 2024 sa première voiture électrique, la berline SU7. Et le succès est au rendez-vous, avec plus de 150 000 exemplaires vendus en à peine plus d’un an. À tel point que le patron de la marque envisage de mettre en place des mesures pour accroître une nouvelle fois la cadence de production. Et ce alors que la voiture n’est pour le moment commercialisée qu’en Chine et qu’elle n’a pas encore fait le chemin jusqu’en Europe.

Jusqu’à 230€ offerts + 3 mois gratuits Une carte pour ceux qui en veulent plus : plafonds de paiements et de retraits élargis, paiements à l’étranger sans frais, assurances et assistance voyage… La carte BFORZEN est gratuite pendant 3 mois

Ce n’est pas tout, car la firme basée à Pékin a aussi lancé une version encore plus radicale de sa berline électrique, baptisée SU7 Ultra. Et voilà que cette dernière fait actuellement parler d’elle, grâce à une incroyable performance. Dans une vidéo publiée sur Weibo, l’équivalent chinois de Facebook, Xiaomi annonce que la sportive rivale de la Tesla Model S Plaid vient de pulvériser un nouveau record. Une démonstration de force réalisée sur le circuit de Chengdu, en Chine.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’auto est officiellement devenue la voiture quatre portes de série la plus rapide sur ce tracé, battant alors le précédent record établi par la BMW M3. Et pour cause, la SU7 Ultra a bouclé un tour de la piste, longue de 3,37 kilomètres, en seulement 1:26.741 secondes, contre 1:34.905 secondes pour l’allemande. Un écart assez important de plus de dix secondes entre les deux sportives, d’un genre bien différent.

Néanmoins, le site Car News China qui relaie l’information précise que la SU7 pourrait avoir été modifiée : son capot, notamment, diffère des versions précédemment illustrées. Or, comme nous l’avions expliqué précédemment, la version ayant battu un record sur le Nürburgring en 2024 avait été fortement retravaillée. Elle était notamment équipée de pneus de course et surtout, elle était plus légère. Peut-être sommes-nous dans un entre-deux, avec une sorte de « pack performance » disponible en option ?

Une puissance démentielle

Pour mémoire, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra est équipée de non pas un, mais bien de trois moteurs électriques, le tout développant une puissance totale de 1 550 chevaux. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 1,97 seconde et sur seulement 25 mètres. Des chiffres incroyables, qui lui permettent de se rapprocher des performances de la Tesla Roadster – si tant est qu’elle arrive un jour. La vitesse maximale est quant à elle annoncée à 350 km/h.

Sous son capot, elle a le droit à la batterie Qilin CTP 3.0 développée par CATL. Cette dernière affiche une capacité de 93,7 kWh, de quoi offrir une autonomie plutôt élevée à la berline sportive malgré ses performances de haut vol, puisqu’elle est annoncée à 630 kilomètres. Un chiffre exprimé selon le cycle chinois CTLC, moins strict que notre WLTP européen, qui donnerait plutôt 560 kilomètres une fois convertie. Ce qui est déjà pas mal, car on sait que plus une voiture est puissante, plus l’autonomie à tendance à fondre. La recharge s’effectue ici de 10 à 80 % en 11 minutes grâce à son architecture 800 volts.

Xiaomi SU7 Ultra

Mais toutes ces performances ont un prix, qui est particulièrement salé. En effet, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra démarre à partir de 814 900 yuans (environ 110 860 euros) en Chine, et elle devrait coûter encore plus cher si elle finit par arriver en France. Car la berline va devoir composer avec les droits de douane élevés en Europe, sans oublier les frais afférents au transport.