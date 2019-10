Xiaomi a annoncé la date de déploiement pour 28 smartphones vers MIUI 11. Quatre phases de mise à jour sont prévues, du 22 octobre au 26 décembre.

Fin septembre, Xiaomi présentait ses dernières nouveautés en Chine. Outre les Mi 9 Pro 5G et le Mi Mix Alpha avec son écran enroulé tout autour du smartphone, le constructeur a également présenté sa nouvelle interface, MIUI 11.

À l’époque, Xiaomi avait donné un ordre d’idée quant à la date de déploiement de sa mise à jour. Néanmoins, les fourchettes données étaient pour le moins large avec des précisions pour « mi-octobre », « fin octobre » et « début novembre ». Surtout, tous les smartphones n’étaient pas concernés et le calendrier a été revu depuis comme nous l’apprend Android Central.

Le site spécialisé dans l’actualité d’Android a en effet partagé le calendrier de mise à jour des smartphones Xiaomi vers MIUI 11 mis en ligne par Xiaomi India. On y apprend notamment que 28 smartphoners profiteront de la mise à jour à compter du 22 octobre et jusqu’au 26 décembre. Quatre fenêtres de déploiement sont donc ouvertes.

Now that we have listed these features, you would be wondering when you will get #MIUI11 on your device. Here is the tentative schedule for #MIUI11 based on our current testing plan. pic.twitter.com/8ssASFLRAM

— MIUI India for #MiFans (@MIUI_India) October 16, 2019