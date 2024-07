Xiaomi Mix Fold 4 officialisé : le smartphone pliable met le paquet sur la photo

Le Xiaomi Mix Fold 4 est le nouveau smartphone pliable ultra haut de gamme de Xiaomi. Il vient d'être dévoilé en Chine et mise grandement sur un design très fin et sur une partie photo boostée par un zoom périscopique x5.

Pendant la grande conférence de Xiaomi et de son patron Lei Jun, la marque chinoise a dévoilé son nouveau smartphone pliable : le Xiaomi Mix Fold 4. Et une chose est claire, c’est la nouvelle vitrine technologique de la marque.

Que nous réserve-t-il ? Un design fin et une partie photo survitaminée.

Un design qui s’affine

Au programme on a donc un smartphone de 226 grammes pour une finesse de 9,47 mm lorsque plié et qui descend à 4,59 mm lorsque déplié. Le Xiaomi Mix Fold 4 se targue notamment d’intégrer une nouvelle charnière capable de résister à 500 000 ouvertures/fermetures tout en étant 34 % moins encombrante par rapport à l’année dernière. Le tout en assurant une certification IPX8 pour la résistance à l’eau.

La marque insiste aussi sur le grand soin apporté aux deux écrans : 6,56 pouces à l’extérieur, 7,98 pouces à l’intérieur. Au programme, pour les deux dalles :

luminosité maximale à 1700 nits (avec des pointes localisées à 3000 nits) ;

Amoled LTPO pour un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz.

Passons à la photo : il y a quatre capteurs photo à l’arrière pour cinq focales différentes selon Xiaomi : x0,6, x1, x2 x4 et x5. Pour cela, il s’appuie sur cette configuration :

capteur principal de 50 Mpx ;

téléobjectif de 50 Mpx,

ultra grand-angle de 12 Mpx ;

zoom périscopique x5.

On a donc le zoom optique le plus puissant a priori pour un smartphone pliable.

En plus de cela, le Xiaomi Mix Fold 4 peut aussi compter sur un Snapdragon 8 Gen 3 et une batterie de 5100 mAh compatible avec une charge de 67 W. En sans-fil, on est sur une puissance de 50 W.

Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 sont aussi de la partie tout comme l’interface maison HyperOS.

Prix du Xiaomi Mix Fold 4

Le Xiaomi Mix Fold 4 sort en Chine à partir de 8999 yuans pour la version de 12/256 Go. Deux autres versions existent également : 16/512 Go à 9 999 yuans et 16 Go /1 To à 10 999 yuans.

Trois coloris sont disponibles : noir, blanc et bleu.