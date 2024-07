Pour se rafraîchir cet été, cet appareil Xiaomi est parfait et ne coûte pas plus de 30 €

Alors que l'été s'installe malgré une météo parfois maussade, c'est peut-être le moment de vous équiper d'un humidificateur d'air. De quoi rafraîchir votre intérieur pour mieux supporter la chaleur, tout en évitant de recourir à une climatisation. Ça tombe bien : le Xiaomi Humidifier 2 Lite est à seulement 30 euros en ce moment !

Le problème avec une climatisation, c’est que ça consomme beaucoup et que parfois, elle est réglée trop forte. Ce qui est contreproductif par rapport au réchauffement climatique. Alors que les humidificateurs d’air, plus petits, plus doux, sont une solution électrique moins grave. C’est le cas du Xiaomi Humidifier 2 Lite, proposé à 30 euros au lieu de 50 en temps normal par Xiaomi.

Le Xiaomi Humidifier 2 Lite, c’est quoi ?

Un petit humidificateur d’air ;

Qui ne fait pas trop de bruit la nuit ;

Il hydrate votre intérieur (et votre peau).

En temps normal, le Xiaomi Humidifier 2 Lite est vendu à 49,99 euros. Durant quelques jours, vous pouvez vous le procurer pour seulement 29,99 euros sur le site de Xiaomi directement. De quoi profiter d’une belle réduction de 20 euros sur ce produit.

4 litres d’eau pour humidifier votre intérieur

Même avec son petit gabarit, cet humidificateur d’air signé Xiaomi dispose d’un grand réservoir de 4 litres d’eau. À raison de 300 mL par heure maximum, vous avez de quoi humidifier une pièce tout au long de la journée. À la puissance minimale, on peut avoir jusqu’à 30 heures d’humidification. La tête rotative permet de régler la direction de la brume dans la pièce, et elle peut être tournée à 360°.

L’idée est de diffuser une fine brume pour empêcher l’air de devenir trop sec chez soi. Quant à la qualité de l’eau que vous mettez dedans, de l’eau du robinet suffit. D’ailleurs, Xiaomi indique que son petit appareil peut éliminer jusqu’à 99,9% des bactéries présentes dans l’eau, grâce à une technologie à base d’ion d’argent. Le Humidifier 2 Lite se remplit facilement sur le dessus : pas besoin de s’embêter à retirer un couvercle ou autre. Et pour savoir quand il est rempli, c’est comme sur une cafetière : il y a tout simplement une jauge.

Le Xiaomi Humidifier 2 Lite peut être utilisé toute l’année

Ce qui peut inquiéter sur ce genre de produits, c’est le bruit qu’il émet. Le Xiaomi Humidifier 2 Lite produit un bruit minimal de moins de 38 dB. Autant dire qu’à quelques mètres, vous ne devriez presque pas l’entendre.

En plus d’être utile en été, c’est très bon en hiver pour hydrater sa peau, à une saison où l’on met un chauffage qui a tendance à assécher l’air ambiant. Cela permet aussi de mieux respirer : parfait pour les saisons où l’on est enrhumé !

Afin de comparer le Xiaomi Humidifier 2 Lite avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ventilateurs connectés du moment.

