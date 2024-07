La bêta arrive, voici un premier aperçu de Samsung One UI 7 avec Android 15

One UI 7 arrive et avec lui, Samsung semble vouloir redéfinir les codes de l'interface Android.

Samsung s’apprête à chambouler votre expérience Android/ La firme coréenne lancera lundi prochain la bêta de One UI 7 (avec Android 15), sa nouvelle interface utilisateur qui promet monts et merveilles.

Pour aller plus loin

One UI 7 va chambouler votre smartphone, une fuite dévoile une partie des changements de l’interface de Samsung

Allons voir si Samsung a vraiment réinventé la roue… ou s’il s’est un peu trop inspiré de la pomme.

D’abord, parlons design. Samsung a décidé de donner un coup de jeune à ses icônes, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles ne passeront pas inaperçues ! Exit les designs plats, place à la 3D et aux couleurs qui pètent. Certains y verront une évolution rafraîchissante, d’autres un pastiche d’iOS.

Mais la vraie star de One UI 7, c’est sans doute la nouvelle barre de notifications façon « Dynamic Island« . Oui, vous avez bien lu : Samsung s’inspire ouvertement de la fonction phare d’Apple.

Sauf que contrairement à la version iOS, celle de Samsung n’est pas liée au trou de la caméra frontale. Elle se niche sagement en haut à gauche de l’écran, comme un petit bout de notifications flottant dans le vide.

L’idée est sympa sur le papier : vous pouvez interagir avec vos apps en cours d’exécution sans avoir à les ouvrir complètement. Pratique pour gérer votre musique ou vos téléchargements à la volée. Mais avouons-le, ça sent quand même un peu le « copier-coller » d’Apple.

Un autre changement majeur concerne la gestion des notifications et des paramètres rapides. Fini le mélange des deux : désormais, il faudra faire glisser votre doigt depuis le côté gauche pour les notifs, et depuis la droite pour les réglages rapides. Une évolution qui risque de déstabiliser pas mal d’utilisateurs habitués à l’ancien système.

Un premier avis à chaud

Alors, que penser de One UI 7 ? D’un côté, on ne peut que saluer les efforts de Samsung pour moderniser son interface et apporter de nouvelles fonctionnalités. Les icônes en 3D, bien que clivantes, apportent un vent de fraîcheur bienvenu. La séparation des notifications et des paramètres rapides pourrait s’avérer pratique une fois l’habitude prise.

Mais d’un autre côté, on ne peut s’empêcher de ressentir un léger goût de déjà-vu. La « Dynamic Island » de Samsung, aussi bien exécutée soit-elle, reste une copie à peine voilée d’Apple. Et certains changements semblent avoir été faits plus pour se démarquer que pour réellement améliorer l’expérience utilisateur.

Si tout se passe bien, la bêta sera disponible dès lundi. Comme d’habitude, Samsung ne fera pas une bêta publique diffusée comme Apple.

Vous devez d’abord télécharger l’application Samsung Members depuis le Play Store. Une fois que vous vous êtes connecté avec votre compte Samsung, vous devez sélectionner Enregistrement au programme bêta de One UI pour soumettre votre candidature. Si vous êtes sélectionné, allez dans Paramètres, puis sur Mettre à jour le logiciel pour sélectionner l’option Télécharger les mises à jour manuellement. À partir de là, attendez que la version bêta de One UI soit téléchargée et installée sur votre appareil.