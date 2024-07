One UI 7 va chambouler votre smartphone, une fuite dévoile une partie des changements de l’interface de Samsung

One UI 7 devrait être la plus grosse refonte du logiciel de Samsung. Une fuite donne un aperçu des changements qui seraient opérés.

One UI 7, c’est le prochain logiciel des appareils mobiles Samsung, celui qui sera basé sur Android 15. Cette mise à jour devrait sortir plus tôt que prévu et arriver en version bêta dès lundi prochain. Elle devrait être « la version la plus modifiée de l’histoire de One UI », assure le leaker IceUniverse.

Aujourd’hui, on a droit à une large fuite de captures d’écran diffusées par SmartPix et le leaker chunvn8888. Elles permettent déjà d’apprécier les nouveautés que Samsung compte intégrer dans One UI 7.

Attention, One UI 7 n’étant pas en version finale, il se peut que Samsung fasse encore évoluer sa recette, abandonnant ou modifiant drastiquement certains des points suivants.

Icônes mises à jour

Samsung a complètement repensé les icônes de base. Modernisées, elles affichent comme un effet 3D créé par un jeu d’ombres et une forme plus arrondie. Les widgets sont également concernés par ce changement esthétique.

Nouvelle interface utilisateur de la caméra

L’application appareil photo reçoit une refonte majeure. Tous les principaux contrôles, y compris les modes de caméra, les contrôles rapides et les raccourcis de zoom, ont été déplacés vers le bas de l’écran. Cela rend l’application plus facile à utiliser d’une seule main.

Éléments d’interface utilisateur plus arrondis

Samsung semble adopter une esthétique plus douce avec One UI 7.0. Les paramètres, les actions rapides, les notifications et d’autres composants de l’interface utilisateur présentent désormais des bords plus arrondis. Cela donne à l’interface utilisateur un aspect plus doux et plus accueillant.

Dynamic Island de Samsung

Samsung inaugure une nouvelle zone de widgets qui ressemble à ce qu’Apple fait sur iOS avec Dynamic Island, déjà copié par OnePlus. Certaines applications peuvent ainsi s’afficher en pilule en haut de l’écran, avant d’être réduites dans la barre haute de l’interface, à côté de l’horloge.

Animations plus fluides

Samsung a travaillé sur l’amélioration des animations dans One UI 7. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des animations plus fluides et plus réactives, similaires à celles que l’on trouve dans iOS et ColorOS d’OPPO, assure SmartPix.

Continuité des tâches

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de basculer facilement des appels et des appels vidéo entre différents appareils de la marque lorsqu’ils sont connectés au même compte Samsung. Commencer sur son smartphone, et poursuivre sur sa tablette ou son téléviseur, par exemple. Une fonction qui renforce l’écosystème de Samsung et le rapproche de l’expérience offerte par iOS.

Centre de notifications

One UI se rapproche d’HyperOS de Xiaomi ou iOS 18 en choisissant de séparer les notifications des réglages rapides dans le centre de contrôle. En glissant à gauche, on trouve les notifications et glisser à droite permet d’atteindre les réglages rapides qui peuvent être réorganisés.