Xiaomi Mi 10 Lite 5G : voilà le flagship killer qu’on attendait

Aux côtés de ses Mi 10 et Mi 10 Pro (et de toute une pelletée d'autres produits), Xiaomi a dévoilé aujourd'hui le Mi 10 Lite 5G, un smartphone qui va faire du mal à la concurrence.

Comme prévu, Xiaomi a tenu sa conférence de presse à huis clos ce 27 mars afin de présenter en Europe les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, deux smartphones qui viennent s’attaquer frontalement aux Samsung Galaxy S20 et iPhone 11 Pro. Ce qui se ressent évidemment sur le prix.

On s’attendait un peu moins à ce que le trublion chinois dévoile par la même occasion une myriade de nouveaux produits pour l’Europe, à commencer par le Xiaomi Mi 10 Lite 5G, un smartphone avec une fiche technique un peu moins impressionnante, mais surtout beaucoup moins cher. À n’en pas douter, il s’agit là d’un best-seller en devenir.

Le Xiaomi Mi 10 Lite 5G n’est pas si léger

À bord du Xiaomi Mi 10 Lite 5G, on retrouve un écran Amoled de 6,57 pouces, un SoC Qualcomm Snapdragon 765G, un quadruple module photo avec un capteur principal de 48 Mégapixels, une caméra frontale de 16 Mégapixels, une batterie de 4160 mAh avec une charge rapide de 20 W et de 64 à 128 Go de stockage interne (en UFS 2.1). En outre, il est compatible 5G, lui garantissant une compatibilité avec le réseau de demain.

Avec de telles caractéristiques, le nouveau smartphone de la marque a largement de quoi satisfaire même des utilisateurs exigeants et se montre tout à fait à la hauteur des attentes. Ce qui rend son prix d’autant plus impressionnant.

Son prix par contre est léger

349 euros. C’est le prix du Xiaomi Mi 10 Lite 5G lors de sa sortie, début mai. Autant dire que c’était là le smartphone que l’on attendait d’un constructeur qui a bâtit toute sa réputation sur des smartphones très accessibles.

Conscient que les tarifs élevés des Mi 10 et Mi 10 Pro risquait de froisser ses fans européens, Xiaomi a donc eu l’excellente idée de présenter en même temps cette version « Lite » particulièrement intéressante pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité/prix avant de chercher une débauche de performances.