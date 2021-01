Soldes RED : 200 euros de réduction sur de nombreux smartphones dont l’OPPO Reno4 Pro et le Mi 10 Lite

La frénésie des soldes d’hiver continue et c’est au tour de RED d’y participer. L’opérateur lance une myriade de réductions allant jusqu’à 200 euros sur une sélection de smartphones. Découvrez les offres les plus intéressantes du moment.

RED ne se contente pas de proposer l’un des meilleurs forfaits 5G du moment : il dégaine également de sérieuses promotions sur de nombreux smartphones à l’occasion des soldes d’hiver. En effet, il est possible de récupérer jusqu’à 200 euros sur le prix de téléphones comme l’OPPO Reno4 Pro qui dégringole à 499 euros. Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons concocté une sélection des meilleures affaires à réaliser.

L’OPPO Reno 4 5G à 499 euros avec un casque offert

L’OPPO Reno4 Pro 5G jouit de nombreuses caractéristiques premium, ce qui en fait le modèle le plus intéressant de la nouvelle série de téléphones haut de gamme du constructeur. Ainsi, son écran comme son dos sont en verre Gorilla Glass 5. Un matériau qui renforce l’esthétique luxueuse du smartphone, tout en offrant une très bonne résistance.

La dimension premium du OPPO Reno4 Pro est renforcée par la présence d’une dalle AMOLED incurvée de 6,5 pouces à la définition Full HD+ et au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un écran qui permet à l’OPPO Reno4 Pro de jouir “d’une excellente luminosité” et “d’un contraste infini toujours au top” comme nous avons pu le constater dans notre test.

Quid de la fiche technique ? L’Oppo Reno 4 Pro embarque un Snapdragon 765G associé à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage. Un processeur qui offre non seulement une fluidité constante au quotidien et en jeu, mais qui en plus offre une compatibilité avec la 5G. La batterie de 4000 mAh, elle, confère une autonomie d’une journée et demie par charge. Qui plus est, l’OPPO Reno 4 Pro est compatible avec la charge rapide 65 W, ce qui permet de récupérer de la batterie plus rapidement.

Enfin, pour la dimension photographique, l’OPPO Reno4 Pro fait preuve de polyvalence en misant sur un module dorsal triple capteur. Celui-ci est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels avec stabilisation optique, d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un téléobjectif x2 de 13 mégapixels.

Jusqu’au 15 février prochain, RED applique 200 euros de remise immédiate sur l’OPPO Reno4 Pro, ce qui fait chuter son prix à 499 euros au lieu de 699 euros. Mieux, un casque Bang & Olufsen Beoplay H4 est offert pour l’achat de ce smartphone.

Le Xiaomi Mi 10 Lite à 269 euros

La principale force du Xiaomi Mi 10 Lite est qu’il permet de mettre la main sur un smartphone 5G bien équilibré sans pour autant détruire vos économies. En effet, il s’illustre à travers une fiche technique excellente dans cette gamme de prix. Au menu : un bel écran AMOLED de 6,57 pouces, borderless et affublé d’une encoche discrète, à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Globalement, son design est ergonomique et suffisamment léger pour garantir une bonne prise en main.

Pour finir avec le design, au dos se glisse un module photo doté de quatre capteurs, avec une caméra de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels chacun. De quoi apporter une belle polyvalence sur ce segment. D’autant que l’on peut compter sur de nombreux modes, comme le mode portrait, ultra grand-angle ou encore macro. Ceux-ci permettent notamment la capture de vidéos en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion à 120 images par seconde.

À l’intérieur du Xiaomi Mi 10 Lite se glisse un Snapdragon 765G, l’un des meilleurs processeurs milieu de gamme en termes de performances, et notamment en jeu. On déniche également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En ce qui concerne l’autonomie, le Xiaomi Mi 10 Lite dispose d’une batterie de 4 160 mAh compatible avec la charge rapide 20W. Le smartphone peut facilement tenir une journée complète, voire plus, en fonction de l’usage.

Dans le cadre du Shopping d’hiver de RED, le Xiaomi Mi 10 Lite voit son prix baisser de 130 euros, et ainsi tomber à 269 euros au lieu de 399 euros.

De nombreux smartphones à prix réduit

Bien entendu, les Xiaomi Mi 10 Lite et OPPO Reno4 Pro ne sont pas les seuls téléphones concernés par les promotions de RED. Parmi les baisses notables, on trouve :

Il est possible de profiter des réductions sur ces smartphones que l’on soit abonnés ou non à un forfait mobile RED.