Xiaomi Mi 10 Lite ou Samsung Galaxy A51 : quel smartphone 5G en promo choisir ?

Vous recherchez le bon plan idéal pour être d'ores et déjà 5G ready ? Cela tombe bien, deux smartphones - l'un Xiaomi et l'autre Samsung - compatibles avec le réseau de demain sont aujourd'hui à prix réduit. Mais, lequel choisir entre le Mi 10 Lite et le Galaxy A51 (version Exynos 980) ? Très bonne question.

Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’acheter un flagship à 1 000 euros pour profiter, dans un futur proche, de la 5G. De nombreux constructeurs proposent d’ores et déjà des smartphones « abordables » et compatibles avec le réseau de demain, comme le fait Xiaomi avec son Mi 10 Lite ou Samsung avec la nouvelle version Exynos 980 de son Galaxy A51.

Ces deux smartphones sont justement en promotion, ce pour quoi l’on peut se poser aujourd’hui une question légitime : lequel choisir ?

L’un est effectivement toujours un peu plus cher que l’autre, mais chacun a ses forces et faiblesses que vous allez justement découvrir en continuant la lecture un peu plus bas.

Design et écran

Tout d’abord, il faut savoir que le Galaxy A51 et le Mi 10 Lite partage un gabarit assez similaire. Ils proposent tous les deux une diagonale d’environ 6,5 pouces pour moins de 200 grammes. Les boutons volumes et déverrouillage sont également placés au même endroit, sur la tranche droite. Bref, c’est un format assez classique en 2020, mais des petites différences de design sont notables.

Chez Samsung, la dalle est poinçonnée tandis que celle de Xiaomi laisse apparaître une petite encoche en forme de goutte d’eau. Cela dépend du choix esthétique que vous préférez donc, mais ça reste discret dans les deux cas. D’ailleurs, les deux smartphones profitent de la technologie OLED – pour un contraste infini – avec l’intégration d’un capteur d’empreintes sous l’écran.

La seule chose qu’on pourrait regretter l’absence d’un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz pour ces deux smartphones.

Vainqueur : match nul

Performances et autonomie

Au niveau des performances, on retrouve un Exynos 980 pour le Galaxy A51 et un Snapdragon 765G pour le Mi 10 Lite, l’un comme l’autre accompagné par 6 Go de RAM. Nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester la puissance du smartphone 5G de Samsung, mais elle semble assez similaire à celui de Xiaomi. Vous aurez donc une expérience utilisateur fluide quoiqu’il arrive, avec même la possibilité de lire des jeux 3D dans d’excellentes conditions graphiques.

Nous ne sommes en revanche plus sur un certain pied d’égalité entre les deux avec l’arrivée de la catégorie « autonomie ». La solution chinoise propose une batterie de 4 160 mAh alors que la solution coréenne a revu sa copie avec sa version 5G du A51 en passant de 4 000 à 4 500 mAh de capacité. Cette différence n’est pas à négliger, car l’on ne connait pas encore réellement les effets qu’auront la 5G sur l’endurance de nos smartphones.

Vainqueur : Samsung Galaxy A51

Photo et OS

La version 5G du Samsung Galaxy A51 n’a pas apporté de changements pour la photo par rapport à la version classique. De ce fait, on retrouve encore une fois le module photo de 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels qui est déjà très apprécié grâce à une belle polyvalence. Il n’est pas excellent, mais bon dans tous les modes qu’il propose (ultra grand-angle, portrait, etc.). L’objectif macro est d’ailleurs particulièrement séduisant, même si l’on regrette encore quelques limites sur les photos de nuit.

En ce qui concerne le Xiaomi Mi 10 Lite, on aperçoit également un module équipé de 4 capteurs, mais la composition est sensiblement différente de Samsung : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Le capteur principal utilise évidemment la technique du pixel binning pour améliorer la qualité des clichés, mais la polyvalence n’est pas aussi efficace qu’avec le Galaxy A51. D’autant plus que le mode macro est cette fois-ci complètement inutile. On note tout de même la possibilité de filmer en en 4K à 30 images par seconde ou en slow motion à 120 images par seconde.

Pour ce qui est de la partie logicielle, ces deux smartphones proposent une philosophie totalement différente. MIUI se rapproche plus d’iOS, mais avec un gros effort sur la personnalisation de l’expérience. L’interface chinoise se met même à jour pour enfin proposer un tiroir d’applications. One UI est quant à elle l’une des meilleures interfaces Android du moment, selon nous. Elle est formidablement bien pensée et c’est tout simplement un régal de l’utiliser au quotidien.

Vainqueur : Samsung Galaxy A51

Quel smartphone choisir ?

Vous l’avez compris si vous avez lu chaque ligne de ce comparatif : le Galaxy A51 (5G) est un meilleur smartphone que le Mi 10 Lite (5G). Cependant, le match était très serré jusqu’à ce que rentre en jeu la question de la photo et de l’autonomie. Donc, si ces deux éléments ne vous dérangent pas et que vous préférez faire quelques économies, c’est vers le smartphone de Xiaomi qu’il faut se tourner.

