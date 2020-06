Samsung Galaxy A51 5G lancé en France : une fiche technique renforcée pour une 5G plus abordable

Le Samsung Galaxy A51 5G arrive en France. Le smartphone propose une compatibilité 5G pour un prix modéré tout en renforçant ses caractéristiques techniques par rapport au modèle de base.

La 5G n’est pas uniquement réservée aux appareils premium. C’est du moins le message que veut faire passer Samsung avec son Galaxy A51 5G déjà officialisé aux États-Unis depuis un certain temps, mais qui signe son arrivée seulement aujourd’hui en Europe et en France.

Dans les grandes lignes, ce produit reprend la formule du populaire Galaxy A51. Il ne s’agit toutefois pas d’une copie identique. Tout d’abord, il s’équipe d’une puce Exynos 980 5G pour assurer la compatibilité avec le réseau de nouvelle génération. Le Galaxy A51 5G se dote par ailleurs de 6 Go de RAM et, il s’agit là d’une première pour la famille A de Samsung : son stockage est extensible jusqu’à 1 To.

Une batterie renforcée pour la 5G

Le nouveau téléphone embarque aussi une plus grosse batterie de 4500 mAh — livrée avec un chargeur de 15 W — qui permettra de mieux faire face à la consommation accrue de la 5G. Mis à part cela, on retrouve un écran AMOLED Full HD+ de 6,51 pouces frappé d’un poinçon pour loger le capteur photo frontal. Le quadruple module photo à l’arrière est aussi toujours en place avec notamment un capteur principal de 48 mégapixels.

Petit détail esthétique : Samsung met en avant les « motifs irisés horizontaux » au dos de son Galaxy A51 5G. En termes de coloris, l’appareil se décline en blanc, noir et rose. Enfin, la prise jack 3,5 mm reste bien en place.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A51 5G en France

Le smartphone sera vendu en France à partir de la fin du mois de juin au prix conseillé de 479 euros. Deux mois d’abonnement gratuits à YouTube Premium vous sont offerts.

Avec ce tarif, le Samsung Galaxy A51 5G figure parmi les smartphones compatibles 5G les plus abordables du marché. On notera tout de même que l’Oppo Find X2 Lite 5G coûte sensiblement moins cher.