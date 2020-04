Samsung officialise les Galaxy A51 5G et A71 5G : une plus grosse batterie et… de la 5G

Samsung vient d'officialiser deux smartphones pressentis par les rumeurs : les Galaxy A51 5G et A71 5G. Des variantes 5G des Galaxy A51 et A71... avec plus de mémoire vive, une plus grosse batterie et un nouveau SoC.

Comme nous l’avions pressenti, le constructeur coréen a officialisé deux nouveaux smartphones : les Galaxy A51 5G et A71 5G. Ce sont des variantes avec 5G des populaires Galaxy A51 et Galaxy A71. Il y a néanmoins quelques différences entre les modèles.

Une plus grosse batterie, davantage de mémoire vive et un nouveau processeur

Les Samsung Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G utilisent le SoC Exynos 980 5G de Samsung, que l’on connaît depuis septembre 2019. Ce SoC utilise un CPU composé de 8 cœurs dont deux Cortex-A77 cadencés à 2,2 GHz et six Cortex-A55 à 1,8 GHz et les graphismes sont gérés par un GPU MALI-G76 MP5.

Des caractéristiques inférieures à celles du Exynos 9825, présent sur les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, ce qui est logique étant donné que c’est un SoC pour le milieu de gamme de Samsung. Ces smartphones bénéficient également de davantage de mémoire vive, 6 ou 8 Go en fonction des versions (contre 4 Go pour le Galaxy A51 par exemple).

Samsung Galaxy A51 5G Galaxy A71 5G Ecran 6,5 pouces FHD + Super AMOLED

Écran Infinity-O (1080 x 2400 pixels) 6,7 pouces FHD + Super AMOLED

Écran Infinity-O (1080 x 2400 pixels) Caméra arrière Principale : 48 MP, f/2.0

Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.2

Profondeur : 5MP, f/2.2

Macro : 5MP, f/2.4 Principale : 64 MP, f/1.8

Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.2

Profondeur : 5MP, f/2.2

Macro : 5MP, f/2.4 Caméra frontale 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.2 Corps 73,6 x 158,9 x 8,7 mm

187 grammes 75,5 x 162,5 x 8,1 mm

185 grammes Mémoire et stockage 6 Go / 8 Go de RAM

128 Go de stockage interne

Emplacement micro SD (jusqu'à 1 To) 6 Go / 8 Go de RAM

128 Go de stockage interne

Emplacement micro SD (jusqu'à 1 To) Batterie 4500 mAh

Charge rapide 15 W 4500 mAh

Charge rapide 25 W

Les deux appareils sont livrés avec une batterie plus importante de 4 500 mAh, contre 4 000 mAh pour les versions uniquement 4G. Samsung a opté pour de plus grosses capacités de batterie car la 5G consomme davantage d’énergie que la 4G.

Les Samsung Galaxy A51 5G et A71 5G viennent d’être officialisés aux Etats-Unis, mais pas encore en Europe. Pour rappel, la 5G n’est toujours lancée en France. Initialement prévu au mois de juin 2020, le lancement de la 5G aura certainement lieu au cours du second semestre 2020.

Voici donc les premiers smartphones de Samsung qui représentent l’effort du constructeur coréen pour démocratiser progressivement la 5G, en la faisant intégrer des produits plus abordables que ses modèles premium vendus à quatre chiffres.