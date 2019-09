Samsung vient de présenter son nouveau SoC : le Exynos 980. Gravé en 8 nm, il sera le premier de ce genre à intégrer directement un modem 5G.

Samsung fabrique lui-même certains SoC pour ses smartphones ou tablettes sous le nom de Exynos. Certains étant même des SoC très haut de gamme visant à concurrencer les Snapdragon comme le 855.

Cette fois-ci, Samsung frappe un grand coup puisque son nouveau Exynos 980 est le tout premier SoC à intégrer directement un modem 5 G.

L’Exynos 980 dédié à la 5G

Gravé en 8 nm, l’Exynos 980 se démarquera surtout par ses capacités réseau. En plus d’avoir un modem 5G intégré, il est également compatible avec le Wi-Fi 6.

Pour l’instant, les smartphones 5G sont obligés d’intégrer un modem compatible à coté du SoC, ce qui provoque une plus grosse consommation mais aussi plus de composants à mettre dans le smartphone et donc un prix plus important.

Niveau compatibilité 5G, on perd quand même un élément important : la prise en charge du mmWave pour monter à très haut débit sur des fréquences élevées. On ne peut donc pas profiter du potentiel maximal de la 5G. Cependant, Samsung a ajouté pouvoir combiner 4 G et 5 G pour augmenter le débit jusqu’à 3,5 Gb/s.

À part le réseau, ce SoC est compatible avec la prise de clichés en 108 MP, la prise de vidéo jusqu’en 4 K 120 fps, mais il pourra également gérer du HDR10.

Il est composé de 8 cœurs dont deux Cortex-A77 cadencés à 2,2 GHz et six Cortex-A55 à 1,8 GHz et les graphismes sont gérés par un GPU MALI-G76 MP5. Des caractéristiques inférieures à celles du Exynos 9825, présent sur les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, et qui nous laissent penser que ce SoC sera réservé au haut de gamme plutôt qu’au premium (pensez Galaxy A90).

Ce SoC va entrer en production à grande échelle d’ici quelques mois, on devrait donc le voir dans des smartphones en début d’année prochaine. Il devrait représenter l’effort du constructeur coréen pour démocratiser progressivement la 5G, en la faisant intégrer des produits plus abordables que ses modèles premium vendus à quatre chiffres.