Pourquoi parle-t-on de plus en plus d’un Samsung Galaxy A51 5G

La piste d'un Samsung Galaxy A51 5G se dessine depuis plusieurs semaines. Voici ce qu'il faut en retenir.

Même si on parle beaucoup du haut de gamme de la marque sud-coréenne, Samsung s’appuie énormément sur sa gamme A. Au sein de cette famille de produits figure le Galaxy A51 qui devrait être un nouveau best-seller du constructeur en 2020 — si ce dernier réussit à limiter les effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur les ventes.

Or, en 2020, on parle aussi beaucoup de 5G — même si, là aussi, le nouveau coronavirus retarde le déploiement du réseau en France. Ce n’est donc pas sans intérêt que l’on a commencé à découvrir des rumeurs autour d’une déclinaison 5G du Samsung Galaxy A51. Revenons rapidement sur les différentes informations qui circulent à ce sujet.

Ce que l’on sait sur le Galaxy A51 5G

Tout commence assez discrètement quand, le célèbre Evan Blass — @evleaks –, dévoile des rendus presse du supposé téléphone (voir image en tête d’article). Contrairement à ce que nous avons l’habitude de voir, le leaker ne dévoile pas les images sur son compte Twitter, mais passe plutôt par son Patreon.

L’image commence doucement à faire le tour du web, mais aucune information technique sur ce Samsung Galaxy A51 5G n’est disponible. Peu de temps après, le site Mysmartprice se rend compte qu’un site de Samsung référence un téléphone avec le numéro de modèle SM-A516N qui est très proche de celui du Galaxy A51 classique : SM-A515F.

La page en question est vite supprimée. Toutefois, on aperçoit ensuite une autre mention de ce numéro de série dans les registres de Geekbench. Cet élément doit être pris avec des pincettes, car il est facile de tromper les utilisateurs avec un faux nom sur ce genre de plateformes.

Il n’empêche que cela renforce un peu plus la rumeur autour d’un Samsung Galaxy A51 5G. La base de données de Geekbench évoque ainsi un Exynos 980, le premier SoC 8 nm avec modem 5G. Encore une fois, il ne faut pas croire cette information les yeux fermés, mais la théorie paraît toujours un peu plus plausible.

Enfin, tout récemment, ce fameux SM-A516N semble avoir été certifié par la Wi-Fi Alliance. En général, il s’agit d’une étape assez proche de la commercialisation d’un produit. On pourrait donc s’attendre à voir le Samsung Galaxy A51 5G bientôt officialisé.

Encore faut-il que le SM-A516N et le Galaxy A51 5G ne soient bel et bien qu’un seul et même produit.

Un Galaxy A51 5G en France ?

Il ne s’agirait pas du premier Galaxy A compatible avec le réseau 5G. On se rappelle en effet du Galaxy A90 5G, mais ce dernier n’est jamais sorti en France.

Il serait donc intéressant de voir le leader du marché proposer un téléphone 5G à un tarif qu’on imagine relativement abordable. Il s’agirait en effet pour le géant sud-coréen de ne pas se laisser distancer sur ce marché par d’autres acteurs aux dents longues comme le Realme X50 Pro ou le Redmi K30.

Toute la question est de savoir si ce potentiel Samsung Galaxy A51 5G pourrait voir le jour en France, ou s’il sera réservé à une poignée de marchés uniquement.