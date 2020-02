Realme X50 Pro : le nouveau flagship killer à 600 euros est là

Realme vient de présenter son nouveau smartphone, le Realme X50 Pro (5G). Sur le papier, il a tout du haut de gamme, mais à un prix contenu.

Qu’importe l’annulation du MWC, les constructeurs sont tout de même présents aujourd’hui pour faire leurs annonces. Après les officialisations des Xperia 1 II et 10 II par Sony, c’est au tour de Realme d’enchaîner avec le Realme X50 Pro, qui reprend la philosophie de flagship killer du X2 Pro.

Une fiche technique irréprochable

Sur le papier, le Realme X50 Pro est un véritable flagship. On retrouve à son bord un SoC Qualcomm Snapdragon 865, de la 5 G, un écran Amoled 90 Hz (avec échantillonnage tactile à 180 Hz) de 6,44 pouces, de la RAM LPDDR5 (jusqu’à 12 Go), du stockage UFS 3.0 (jusqu’à 256 Go), un système de refroidissement à la vapeur, une recharge rapide à 65 W capable de remplir la batterie de 4200 mAh en 35 minutes ou encore un double haut-parleur stéréo. Les détails ne sont pas oubliés non plus avec par exemple une connectivité Wifi 6 et un capteur d’empreintes sous l’écran.

Du côté de la photo, le Realme X50 Pro est équipé de 4 capteurs à l’arrière :

caméra principale de 64 Mpx avec un capteur de 1/1,72 pouce

téléphoto de 12 Mpx (zoom optique x2, zoom hybride jusqu’à x20)

ultra grand-angle de 8 Mpx avec capacité macro

objectif noir et blanc pour le portrait

À l’avant, on retrouve un double module dans une large bulle qui rappelle le Samsung Galaxy S10+. Ici, il s’agit d’un capteur principal de 32 Mpx couplé à un appareil photo ultra grand-angle de 8 Mpx pour des selfies de groupe.

Le seul point étonnant de cette fiche technique, c’est le taux de rafraîchissement de l’écran, limité à 90 Hz alors que le Realme X50, pourtant moins haut de gamme, possède un écran 120 Hz.

Un tout petit prix

À l’instar de OnePlus avant lui, Realme tente donc de s’imposer sur le marché en proposant des smartphones doté des toutes dernières technologies, mais pour un prix relativement contenu. En effet, malgré cette fiche technique digne des meilleurs smartphones à plus de 1000 euros, le Realme X50 Pro ne coûte « que » 599 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce prix monte à 669 euros avec 256 Go de stockage, et à 749 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La disponibilité est fixée au mois d’avril en Europe.