Sony Xperia 1 II : nom étrange, prix fou et caractéristiques dévoilés

Sony a dévoilé son nouveau fleuron, le Xperia 1 II à prononcer Xperia 1 Mark II, comme les autres produits de la marque. Il garde son format 21:9, mais passe à la 5G.

Cela aurait du être au MWC 2020, mais avec l’annulation du salon, l’annonce de Sony a plutôt eu lieu en ligne, à travers une conférence enregistrée et diffusée sur YouTube.

Le fabricant japonais a présenté, comme chaque année, sa nouvelle gamme de smartphones avec un tout nouveau fleuron. Voici le Xperia 1 II, ou Xperia 1 « Mark 2 » qui succède au Xperia 1 de 2019.

Écran 21 : 9 et 4K UHD

Sony conserve plusieurs des caractéristiques clées du Xperia 1 pour cette nouvelle génération, avec notamment l’écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces au format 21:9.

Il est toujours borderless et sans aucune encoche ou bulle, permettant de profiter au mieux des contenus en 21:9, le format standard du cinéma.

L’écran utilise un taux de rafraichissement de 60 Hz, mais Sony promet un effet « Motion Blur » donnant l’effet d’un écran 90 Hz. On demande à voir.

À cet écran s’ajoute un son stéréo en façade, mais aussi le retour du port jack 3,5 mm. Enfin le Xperia 1 II introduit le DSEE Ultimate, nouvelle version de l’algorithme de décompression audio du fabricant japonais.

Appareil Photo

Sony mise une nouvelle fois sur l’appareil photo de son smartphone même si c’est un élément sur le fabricant a eu du mal à faire totalement ses preuves au cours des dernières années.

Le Xperia 1 utilise 3 appareils photo avec en supplément un capteur iTOF.

Voici la configuration de l’appareil photo :

équivalent 16 mm : 12 MP 1/2,6 pouce

équivalent 24 mm : 12 MP 1/1,7 pouce

équivalent 70 mm : 12 MP 1/3,4 pouce

Les lentilles des objectifs seront fabriquées par Zeiss, un des partenaires historiques de Sony dans le domaine de la photo, mais que l’on avait plutôt l’habitude de voir du côté de Nokia dans le domaine de la téléphonie.

Caractéristiques techniques : on passe à la 5G

Comme tous les fleurons attendus en 2020, le Sony Xperia 1 passe au Snapdragon 865, la meilleure puce de Qualcomm, et donc à la 5G.

Sony précise ici qu’il s’agit de la 5G « Sub 6 », c’est-à-dire la 5G sans les ondes millimétriques et la plus simple à intégrer dans un premier temps pour les smartphones et les réseaux mobiles.

Voici un récap de la fiche technique.

Écran 6,5 pouces 21:9 4K HDR OLED

Qualcomm Snapdragon 865

8 Go de RAM

256 Go de stockage

Appareil photo : équivalent 16 mm : 12 MP 1/2,6 pouces équivalent 24 mm : 12 MP 1/1,7 pouces équivalent 70 mm : 12 MP 1/3,4 pouces

Caméra en façade de 8 MP

Batterie de 4000 mAh

Résistance à la poussière et à l’eau IP65/68

166 x 72 x 7,9 mm

181 grammes

À cela, Sony ajoute la possibilité de se connecter en direct avec les manettes DualShock 4. Comme il s’agit de manettes Bluetooth, on imagine qu’ici Sony veut dire que l’appairage se fera de façon simplifiée.

Prix et disponibilité 😵

Le Xperia 1 II sera disponible au printemps 2020 sous Android 10 à partir de 1199 euros, en 2 couleurs : noir et violet.

C’est une augmentation de 200 euros comparée au tarif du Xperia 1 à son lancement en 2019. À ce tarif, Sony se place au-dessus de l’iPhone 11 Pro, et entre les tarifs des Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra.